Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ [LIVE]

Σε εξέλιξη η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο για τα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ανακοινώνοντας παροχές ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Ο βασικός κορμός του «πακέτου» της ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος για τη μεσαία τάξη, καθώς και στοχευμένα μέτρα για ενίσχυση της οικογένειας σε συνάρτηση και με το στεγαστικό. Επί μέρους μέτρα αναμένονται επίσης για συνταξιούχους και ένστολους.