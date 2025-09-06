Θέλει να κλείσει τρύπες στη ΔΕΘ

Απαντήσεις σε πολλά μέτωπα θα επιδιώξει να δώσει από τη Θεσσαλονίκη ο Κυρ. Μητσοτάκης ● Σε πρώτο πλάνο η ακρίβεια και η ανακούφιση της μεσαίας τάξης ● Σε δεύτερο τα σκάνδαλα, η συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών και τα «φάλτσα» στην εξωτερική πολιτική

Η φετινή 89η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα αρκετά σημαντικό ορόσημο για την κυβέρνηση, που εδώ και πολλούς μήνες βάλλεται από διάφορες πλευρές. Η ακρίβεια είναι φυσικά το μεγαλύτερο «αγκάθι» που αγγίζει τους πάντες, όμως και άλλα ζητήματα, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την εικόνα διαφθοράς που αποπνέει στην κοινή γνώμη, οι χειρισμοί γύρω από το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη και η βαριά σκιά της συγκάλυψης που διαπερνά μεγάλο μέρος της κοινωνίας, καθώς και διάφορα «φάλτσα» σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής (βλ. κρίση με τη Μονή Σινά και όξυνση με Λιβύη), είναι θέματα που έχουν πλήξει το κυβερνητικό προφίλ.

Καθώς το 2026 θα είναι προεκλογική, αν όχι και εκλογική χρονιά, σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την έκπληξη και προσφύγει σε πρόωρες κάλπες, η φετινή ΔΕΘ θεωρείται σημείο επανεκκίνησης μήπως και αντιστραφεί το αρνητικό πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση.

Οι μετρήσεις

Από την άλλη πλευρά, όσοι τον ξέρουν λένε πως είναι άνθρωπος της θεσμικότητας και πως δεν θα αλλάξει τον σχεδιασμό του για εκλογές το 2027. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την εκπεφρασμένη επιθυμία του πρωθυπουργού για τρίτη θητεία, το κεντρικό διακύβευμα για την κυβέρνηση είναι τα όποια μέτρα από το βήμα της ΔΕΘ να έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και αυτό να καταγραφεί γρήγορα και στις δημοσκοπήσεις. Το ιδανικό σενάριο για τη Ν.Δ. θα ήταν το ποσοστό της στις μετρήσεις να πάει όσο πιο κοντά γίνεται στο 30% άμεσα, ώστε να αρχίσει να αποκτά δυναμική ανάκαμψης.

Προς αυτή την κατεύθυνση το στοίχημα για το κυβερνών κόμμα είναι η επανασύνδεση με τη μεσαία τάξη, που στις προηγούμενες εκλογές υπήρξε βασική «δεξαμενή» της δύναμής της. Το μόνιμο ανοιχτό μέτωπο στη μάχη αυτή είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Γι’ αυτό και η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι μια από τις κεντρικές προτεραιότητες, όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί από κυβερνητικά στελέχη. Οι φοροελαφρύνσεις αποτελούν το βασικό εργαλείο και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με τη μείωση άμεσων φόρων εξασφαλίζεται ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών και αυτό συνιστά «μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής».

Τα «κλεμμένα»

Ενα άλλο μεγάλο μέτωπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση είναι η αίσθηση διαφθοράς που διαπερνά μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Στο παρελθόν άλλες σκανδαλώδεις υποθέσεις όπως αυτή των υποκλοπών δεν επέφεραν κάποιο καταλυτικό πλήγμα στο κυβερνών κόμμα, παρότι αυτή κυριαρχούσε για καιρό στην επικαιρότητα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, που «έσκασε» το καλοκαίρι και έφερε υπουργικές παραιτήσεις και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από την οποία δεν θα είναι τόσο εύκολο για την κυβέρνηση να πετύχει την πολυπόθητη γι’ αυτήν φυγή προς τα εμπρός. Κεντρικό μήνυμα σε αυτή την προσπάθεια είναι το «παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα», κάτι που είχε πει πρώτος ο πρωθυπουργός, και ότι τα χρήματα «επιστρέφονται στους αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Ομως, με τόσους κομματάρχες και «γρανάζια» του «γαλάζιου» κομματικού μηχανισμού να εμπλέκονται στη δυσώδη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, τα δύσκολα είναι μπροστά για την κυβέρνηση, καθώς σε μερικές ημέρες ξεκινάει η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Το θέμα μοιραία θα τροφοδοτεί για αρκετό καιρό την επικαιρότητα και ουδείς μπορεί να γνωρίζει από τώρα τι στοιχεία ακόμα θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.

Στο μεταξύ, είναι σαφές πως το τελευταίο διάστημα κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα για το τι θα περιλαμβάνει η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που κατά πληροφορίες αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή μέσα στον Σεπτέμβριο και θα αφορά περίπου δέκα βουλευτές, προερχόμενους κυρίως από τη Ν.Δ. Επιπλέον, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα του προηγούμενου διαστήματος, έπεται και συνέχεια στη σκανδαλολογία που θα αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα εσωκομματικά

Ακόμα ένα μέτωπο για την κυβέρνηση που σε αυτή τη φάση είναι σε νηνεμία λόγω ΔΕΘ είναι το εσωτερικό. Τις τελευταίες εβδομάδες, από τη θερινή ανάπαυλα και μετά, έπεσαν σημαντικά οι τόνοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έσβησαν κιόλας οριστικά οι φωνές διαμαρτυρίας, ενώ διακινούνται και σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό του κόμματος, που κορυφώθηκαν κυρίως με τις μεθοδεύσεις που επιλέχθηκαν στη Βουλή κατά την ψηφοφορία για προανακριτική. Μια μερίδα επίσης της «γαλάζιας» Κ.Ο. έχει ενοχληθεί έντονα από την κριτική που διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά του Κώστα Καραμανλή περί «μακάριας ακινησίας» στην εξωτερική πολιτική την περίοδο 2004-2009.

Ολα αυτά θα τα βρει μπροστά της η κυβέρνηση την επόμενη ημέρα, ειδικά εάν τα μέτρα της ΔΕΘ δεν έχουν χειροπιαστό αντίκτυπο. Εχουν περάσει άλλωστε πέντε μήνες από την τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο μεταξύ μεσολάβησε ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου αφήνοντας κενή τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. Επομένως, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει σύγκληση της Κ.Ο. και εκλογή νέου γραμματέα, ενώ εκκρεμεί και το συνέδριο του κόμματος.