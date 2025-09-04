Γεωργιάδης σε παράκρουση: «Έκανα δεκτά όλα τους τα αιτήματα, καλούν να με πυροβολήσουν»

Ο Γεωργιάδης ισχυρίζεται πως έχει κάνει δεκτά όλα τα αιτήματα του νοσοκομείου. «Προσέλαβα ήδη 10 ιατρούς», σχολιάζει χαρακτηριστικά λες και «κάνει χάρη» στους πολίτες της Δράμας

Εργαζόμενοι και πολίτες χάλασαν τη φιέστα του υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο της Δράμας και τον ανάγκασαν να ακυρώσει την επίσκεψή του.

Μετά το φιάσκο και τις πολλαπλές αποδοκιμασίες που βιώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε όποιο νοσοκομείο κι αν βρεθεί, ο υπουργός Υγείας σπεύδει να δικαιολογηθεί και βγαίνει στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Συλλόγου και τους εργαζόμενους.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε στο X πως «από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψη μου αυτή, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, που πριν μερικούς μήνες παραδεχόταν ότι έκανα δεκτά τα αιτήματα τους, προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου.

Κάτω από την ανάρτηση του επέτρεψε μέχρι και να δημοσιεύονται σχόλια που καλούν στο να με πυροβολήσουν».

Προσπαθώντας να ωραιοποιήσει την κατάσταση, ο Άδωνις Γεωργιάδης ισχυρίζεται πως έχει κάνει δεκτά όλα τα αιτήματα του νοσοκομείου. «Προσέλαβα ήδη 10 ιατρούς», σχολιάζει χαρακτηριστικά στο Χ λες και κάνει χάρη στους πολίτες της Δράμας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας ζήτησε από τους εργαζόμενους να... εγγυηθούν την ασφάλειά του για να επισκεφτεί ξανά το νοσοκομείο.

«Αντί να παριστάνει τον θιγμένο και τον φοβισμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζόμενων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, οφείλονται σε αυτόν και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή του», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.

Αντίδραση από ΣΥΡΙΖΑ

Η χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών μπροστά στο Νοσοκομείο της Δράμας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, αποτελεί μια απαράδεκτη και άκρως αντιδημοκρατική ενέργεια.

Δεν τρέφουμε βέβαια κάποια αυταπάτη ότι ο κ. Γεωργιάδης θα πράξει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος, μόλις χθες, αποκάλεσε τους εργαζόμενους στην Υγεία «αχαΐρευτους». Το μόνο «αίσχος», λοιπόν, σε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι ο τραυματισμός δύο πολιτών που διαμαρτύρονταν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας. Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης.

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Εδώ και πολλά χρόνια οι παθολόγοι στο Νοσοκομείο Δράμας ο ένας μετά τον άλλον παραιτούνται. Όταν έγινα Υπουργός ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα, προκήρυξα τις θέσεις, δεν ήρθε κανένας, μετά μου ζήτησαν να θεσπιστούν κίνητρα, και το Υπουργείο τους έδωσε οικονομικά κίνητρα και ο Δήμος, με τον οποίο έχω άριστη συνεργασία επίσης, ξαναπροκηρύξαμε τις θέσεις με αυτά, δεν έκανε αίτηση κανένας.

Μετά δέχθηκα στο γραφείο μου αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την Πρόεδρο των ιατρών του Νοσοκομείου, τον Πρόεδρο του Σωματείου και τοπικούς εκπροσώπους, μαζί με τον βουλευτή μας κ. Κυριαζίδη, το βασικό τους αίτημα να προκηρύξουμε μαζικά και άλλες θέσεις για να έρθουν και οι παθολόγοι. Το αίτημα τους έγινε δεκτό και προχωρήσαμε στην προκήρυξη 20 θέσεων ιατρών για το Νοσοκομείο Δράμας, εξ αυτών 5 παθολόγους. Είχαμε αιτήσεις για τις 15 από τις 20 θέσεις, για όλες τις άλλες πλην των παθολόγων. Τελικά έχουμε ήδη προσλάβει 8 και αναμένονται άλλοι 2 ώστε να φθάσουμε στις 10 θέσεις ιατρών. Τον Οκτώβριο έχω ήδη ανακοινώσει ότι θα επαναπροκηρύξουμε όλες τις θέσεις που έμειναν άγονες.

Επειδή όμως μου έκανε εντύπωση το γιατί τα κίνητρα που θεσπίσαμε προσέλκυσαν όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες πλην των παθολόγων που έχουμε εκεί μεγάλη ανάγκη, αποφάσισα σήμερα να πάω στο Νοσοκομείο να δω από κοντά τί πραγματικά συμβαίνει μήπως βρούμε λύση στο πρόβλημα που μας απασχολεί.

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψη μου αυτή, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, που πριν μερικούς μήνες παραδεχόταν ότι έκανα δεκτά τα αιτήματα τους , προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου. Κάτω από την ανάρτηση του επέτρεψε μέχρι και να δημοσιεύονται σχόλια που καλούν στο να με πυροβολήσουν. Δίπλα σε αυτόν συσπειρώθηκε μία αντίδραση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, Πασόκ κλπ έχουν βάλει ήδη εκεί μικρόφωνα, κάμερες και ετοιμάζουν αντιπολιτευτικό σόου. Επαναλαμβάνω στο Νοσοκομείο για το πρόβλημα του οποίου νομοθέτησα ειδικά στην Βουλή και έκανα δεκτά όλα τους τα αιτήματα και προσέλαβα ήδη +10 ιατρούς.

Σημειώστε ότι επιπλέον σε όλα αυτά στο Νοσοκομείο Δράμας το οποίο υποτίθεται έχουμε εγκαταλείψει τώρα επί θητεία μου γίνονται και τα εξής: