ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρητικό γλέντι είχαν στήσει οι γαλάζιες ακρίδες

Τσιμπούσι με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκαναν οι γαλάζιες ακρίδες της Κρήτης, καθώς τη μερίδα του λέοντος είχαν εισπράξει τα κρητικά ΑΦΜ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφορικά με την έρευνα της ΕΛΑΣ με το δυσώδες σκάνδαλο.

Συκεκριμένα, τα κρητικά ΑΦΜ φαίνεται πως είχαν λάβει παρανόμως το 77% των συνολικών εντοπισθέντων παράνομων επιδοτήσεων από όλη την επικράτεια.

Πιο αναλυτικά, από τα 22,6 εκατ. ευρώ (συνολικά 1.036 ΑΦΜ), στην Κρήτη κατευθύνθηκαν τα 17 εκατ. ευρώ από το 2019 έως το 2024 (850 ΑΦΜ), αναδεικνύοντας τις τεράστιες διαστάσεις που είχε λάβει στο νησί το «πάρτυ» με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τα 850 ΑΦΜ τα 273 ΑΦΜ έλαβαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ.

Στη Δυτική Μακεδονία, μόλις 7 ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ, με μόλις ένα εξ αυτών να έλαβε λιγότερο από 20.000.

Από τα συνολικά 1.036 ΑΦΜ, τα 343 έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ τα 693 κάτω των 20.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι περιουσίες των κατόχων των ΑΦΜ, που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας έχουν δεσμευτεί, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναλυτικά τα ποσά ανά Περιφέρεια