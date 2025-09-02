Στη Βουλή η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Τις αλλαγές στη δομή και τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, που προβλέπει η δεύτερη φάση των μεταρρυθμίσεων της «Ατζέντας 2030», αναμένεται να παρουσιάσει, αύριο Τετάρτη, στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας. Στόχος της νέας δομής, όπως διατείνεται η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου, είναι ο εκσυγχρονισμός του στρατεύματος και η υιοθέτηση ενός επιχειρησιακά ευέλικτου στρατιωτικού μοντέλου που θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα και θα εξοικονομεί πόρους.

Σε αυτό το πλαίσιο καταργείται η 1η Στρατιά ενώ τα τέσσερα Σώματα του Στρατού Ξηράς αντικαθίστανται από ισάριθμες Ανώτατες Στρατιωτικές Διοικήσεις: την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης, την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου και Μακεδονίας, την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου και την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), η οποία διατηρεί τον ρόλο που έχει σήμερα. Ολες οι Διοικήσεις θα υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Προβληματισμός

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η κατάργηση της 1ης Στρατιάς, η οποία ιστορικά έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διακλαδικού συντονισμού, δηλαδή τον συγχρονισμό αεροπορικών, χερσαίων και ναυτικών επιχειρήσεων, προκαλεί προβληματισμό καθώς πρόκειται για ένα στρατηγείο που έχει αποδείξει επί του πεδίου και σε πραγματικό χρόνο τον συντονισμό των τριών Οπλων. «Τα σώματα στρατού, όσο αξιόλογα και αν είναι, δεν έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα ούτε τις υποδομές για να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο αυτόνομα» σημειώνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν δηκτικά ότι «η άμεση υπαγωγή τους στο ΓΕΕΘΑ μεταφέρει την επιχειρησιακή διοίκηση από το πεδίο στο γραφείο».

Στη νέα δομή δυνάμεων προβλέπεται η σύσταση Διοίκησης μη επανδρωμένων εναέριων μέσων σε όλους τους μείζονες στρατιωτικούς σχηματισμούς προκειμένου να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο περιβάλλον των απειλών. Επίσης στις αλλαγές που προωθούνται στη δεύτερη φάση των μεταρρυθμίσεων «Ατζέντα 2030», όπως είχε αναφέρει στα τέλη Ιουλίου ο κ. Δένδιας κατά την παρουσίασή της στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, περιλαμβάνεται το τέλος της στρατιωτικής θητείας στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία από 1ης Ιανουαρίου του 2026.

Επίσης ο υπουργός Αμυνας είχε προαναγγείλει τη συγχώνευση επιπλέον 45 στρατοπέδων στο πλαίσιο της μείωσης των μονάδων και των σχηματισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τα ενεργά στρατόπεδα στη χώρα να μειωθούν στα 655 από 837 που είναι σήμερα. Το πλεονάζον στρατιωτικό προσωπικό που θα προκύψει από την κατάργηση των στρατιωτικών μονάδων και σχηματισμών θα διοχετευτεί στην παραμεθόριο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Αμυνας, το ποσοστό επάνδρωσης των μάχιμων μονάδων θα ανέρχεται στο 70% εν καιρώ ειρήνης. Συγχωνεύσεις αναμένονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια, τα οποία θα περιοριστούν από 15 που είναι σήμερα σε 6.