Προκλήσεις Μητσοτάκη με το ρεύμα και τα εργασιακά

Yποσχέσεις για παρέμβαση στην αγορά ενέργειας προκειμένου οι μειώσεις της χονδρικής τιμής να περάσουν και στα νοικοκυριά μοίρασε ο πρωθυπουργός, μερικές ημέρες πριν από τις πολυαναμενόμενες εξαγγελίες του στην 89η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, που θα είναι και το μεγάλο στοίχημα στην προσπάθεια να ανακάμψει. Κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού σημειώνει πως η χώρα μας «αποκτά σταδιακά ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία» μέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ και «μετατρέπεται από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας», προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι στους καταναλωτές απευθύνοντας παραινέσεις στους παρόχους.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία. Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων».

Στη μακροσκελή ανασκόπησή του κάνει, μεταξύ άλλων, αναφορά και στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης πλέον και σε μόνο έναν εργοδότη, προκειμένου να απαντήσει σε αυτό που χαρακτηρίζει «σκόπιμες ανακρίβειες και παρερμηνείες από την αντιπολίτευση». «Ούτε καταργείται το 8ωρο, ούτε καθιερώνεται υποχρεωτικά ημερήσια απασχόληση 13 ωρών όλο τον χρόνο, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Αντιθέτως, προστατεύουμε και θωρακίζουμε τη νόμιμη υπερωριακή εργασία όσων μισθωτών την επιλέγουν για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους», αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Αναφέρεται επίσης στη σφοδρή κριτική για το ΕΣΥ μετά και τον θάνατο γυναίκας στην Αίγινα ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο στο νησί. «Δεν κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα, αλλά η εικόνα της πλήρους “κατάρρευσης” που κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν απλώς δεν ισχύει», σχολιάζει.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ.

Σε υψηλούς τόνους σχολίασαν το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού κόμματα της αντιπολίτευσης. «Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», σχολίασε ο τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. Παύλος Χρηστίδης. «Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη στα εργασιακά δεν είναι απλώς αντεργατική, είναι εχθρική προς την ίδια την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας», προσθέτει και παραθέτει σειρά παρεμβάσεων που, όπως τονίζει, «κατεδάφισε συστηματικά θεμελιώδη δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών».

Συγκεκριμένα ο Π. Χρηστίδης αναφέρεται στην κατάργηση του «βάσιμου λόγου» απόλυσης, στον «νόμο Χατζηδάκη» με την εισαγωγή της ατομικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας, και τον νόμο που επέκτεινε την 6ήμερη εργασία, θέσπισε ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν απεργίες και κατοχύρωσε τη δυνατότητα απόλυσης χωρίς προειδοποίηση εντός 12 μηνών. Ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει πως με το νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο «ολοκληρώνεται η κατεδάφιση κάθε έννοιας εργασιακού δικαιώματος» και κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «προσπαθεί να παρουσιάσει τη διάλυση του ωραρίου ως «ευελιξία», αποκρύπτοντας σκόπιμα ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ο εργαζόμενος οφείλει να αιτιολογήσει την άρνησή του να εργαστεί υπερωριακά».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Για «έκθεση ιδεών» έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και ειδικά για τα τιμολόγια ρεύματος σχολιάζει: «Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας. Η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται κατά το ένα τρίτο κι αυτός μονάχα ελπίζει σε πτώση τιμών, ενώ ξέρει ότι σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ αλλάζει την τιμολόγηση προς το χειρότερο με την αλλαγή της κλίμακας, με παράταση δύο μηνών για να μη χαλάσει την κυβερνητική φιέστα στη ΔΕΘ. Στο τέλος μένει μόνο η διαβεβαίωση ότι μέσω ενδεχόμενων νέων επιδομάτων θα διασφαλίσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, “πουλώντας” ταυτόχρονα εκδούλευση στα νοικοκυριά».

Εξίσου δηκτικό και το σχόλιο για την Αίγινα, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνησή του επιμένει να μην κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά της φταίνε όσοι βγάζουν τις βάρδιες». Του καταλογίζει δε «θράσος» που εκθειάζει τις εξελίξεις με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια «όταν γελάει και ο κάθε πικραμένος με το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε». Αλλά και για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως η κυβέρνηση «νομιμοποιεί την εργοδοτική αυθαιρεσία μόνο και μόνο επειδή αυτή υπάρχει»· και προεξοφλεί την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ως «επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής».

Το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ σχολιάζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη “βδομάδα της ΔΕΘ”, με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης, από το οποίο ξεχωρίζει η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας» και ότι «το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί για τις ανακαινίσεις και τα βαψίματα στα νοσοκομεία, την ώρα που η υποστελέχωση του ΕΣΥ αναδεικνύεται με τραγικά περιστατικά, όπως αυτό της Αίγινας, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές των δημοσίων ανεβαίνουν τον Γολγοθά της εύρεσης στέγης, για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα κ.ο.κ.».