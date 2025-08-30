«Δώσε και σώσε» από Μητσοτάκη

Φουλ τις μηχανές για τη ΔΕΘ έχει ανάψει η κυβέρνηση, καθώς εκεί έχει εναποθέσει τις προσδοκίες της για αντιστροφή του πολιτικού κλίματος. Παρόλο που στις δημοσκοπήσεις η Ν.Δ. διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, η εικόνα της έχει κλονιστεί βαριά το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και κραυγαλέων περιπτώσεων κομματαρχών και πολιτευτών της που είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς εμπλέκονται στην υπόθεση. Βαριά, βέβαια, εξακολουθεί να πέφτει και η σκιά για το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. Νούμερο 1, όμως, πρόβλημα για τη συντριπτική πλειοψηφία παραμένει η ακρίβεια και με το βλέμμα σε αυτήν η κυβέρνηση φιλοδοξεί μέσα από το «καλάθι» της ΔΕΘ να γυρίσει το παιχνίδι. Στόχος είναι οι πολίτες να δουν ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 2026, καθώς το 2027 είναι χρονιά εκλογών και το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι να μπορέσει να ανακτήσει δυνάμεις στη μεσαία τάξη.

Το πλεόνασμα

Το ύψος του πακέτου που θα ανακοινώσει το άλλο Σάββατο, από τη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός έχει προσδιοριστεί περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ από κυβερνητικά στελέχη, ενώ κυκλοφορούν πληροφορίες για πολύ περισσότερα χρήματα που κατά τα σενάρια θα φτάνουν τα 2 δισ. Οπως έχουν σημειώσει επανειλημμένα, προς απάντηση των κατηγοριών της αντιπολίτευσης για πλεόνασμα υπερφορολόγησης, τα χρήματα που θα δοθούν δεν προέκυψαν από υπερφορολόγηση αλλά από την αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ως προς την κατεύθυνση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, αυτό που τονίζεται σε κάθε ευκαιρία είναι πως θα έχουν κύρια στόχευση τη μεσαία τάξη και θα αφορούν κυρίως φοροελαφρύνσεις. «Η μείωση φόρων ουσιαστικά είναι αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Πού μπορεί να πάει η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος; Στην πίεση που φέρνει σε κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη η ακρίβεια. Αρα θα είναι ουσιαστικά και μέτρα κατά της ακρίβειας», τόνισε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (Πρώτο Πρόγραμμα 91,6). Αυτό που έχει γίνει σαφές είναι πως δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου η μείωση του ΦΠΑ, που ζητά η αντιπολίτευση.

«Οταν έχεις τη δυνατότητα να μειώσεις τον οποιονδήποτε άμεσο φόρο και να έχεις μια αύξηση του εισοδήματος του πολίτη, γιατί να το κάνεις δύσκολο και περίπλοκο με τη μείωση του έμμεσου φόρου, την οποία μπορεί να ενθυλακώσει κάποιος ενδιάμεσος; Δηλαδή μόνο ένας ιδεοληπτικός θα μπορούσε να κολλήσει με τη μείωση των έμμεσων φόρων, ενώ με τον άλλο τρόπο στηρίζεις κατευθείαν τον πολίτη», σχολίαζε σχετικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Το δημογραφικό

Κομβικός πυλώνας, πέραν της μεσαίας τάξης συνολικά, θα είναι ειδικά η ενίσχυση της οικογένειας, καθώς το δημογραφικό αναδεικνύεται σε μείζον θέμα για την κυβέρνηση. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν δείξει με τοποθετήσεις τους τις τελευταίες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Κ. Χατζηδάκης.

«Για τους γονείς γενικότερα, και στην περσινή ΔΕΘ και παλαιότερα, ξεκινώντας από το 2019 με το επίδομα γέννησης, έχουν ληφθεί μέτρα. Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο θετικά γίνεται. Αλλά το οφείλουμε και στον εαυτό μας, το οφείλουμε και στο έθνος μας. Διότι το δημογραφικό είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας», σημείωνε σχετικά πριν από λίγες ημέρες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Αλλά και ο Π. Μαρινάκης, κατά την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τη θερινή ανάπαυλα, ανέφερε σχετικά πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού «θα επικεντρώνεται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, μάλιστα με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμη παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αυτό που λέμε η ελληνική οικογένεια, η μεσαία τάξη». Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα έχουν επίσης κεντρική στόχευση τους συνταξιούχους.

Ο βασικός κορμός του πακέτου των πρωθυπουργικών εξαγγελιών έχει οριστικοποιηθεί, αλλά απομένουν οι τελευταίες πινελιές που αυτές τις ημέρες συζητιούνται σε συσκέψεις του στενού πυρήνα του οικονομικού επιτελείου και του Μαξίμου, καθώς δεν αποκλείονται μέτρα-έκπληξη, πέρα από τα σενάρια και τις διαρροές που έχουν δει ήδη το φως της δημοσιότητας.

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε πλήρη κινητικότητα όλος ο κομματικός και κυβερνητικός μηχανισμός, ούτως ώστε το θετικό μήνυμα επανεκκίνησης που θέλει να εκπέμψει το Μαξίμου να διαχυθεί με αφετηρία τη Βόρεια Ελλάδα, όπου η Ν.Δ. καταγράφει σημαντικές απώλειες. Ηδη την εβδομάδα που πέρασε και αυτή που έρχεται, μεγάλο μέρος του υπουργικού συμβουλίου έχει επιστρατευθεί για τις περιοδείες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ηδη ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε σειρά παρεμβάσεων για τη Θεσσαλονίκη, κατά την επίσκεψή του την Πέμπτη, ενώ είχε συνάντηση και με τους τοπικούς βουλευτές, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έγινε σε πολύ θερμό κλίμα.

Προβληματισμοί

Η εικόνα συστράτευσης, πάντως, εν όψει της ΔΕΘ, δεν σημαίνει ότι έπαψαν και οι προβληματισμοί στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλου, με άρθρο του στα ΝΕΑ, όπου στηλίτευσε την κριτική προς την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στη συνάδελφό του Σοφία Βούλτεψη.

«Δουλειά μας όμως ως πολιτικοί δεν είναι να κρίνουμε έναν διεθνή εισαγγελικό λειτουργό σαν να αποτελεί πολιτικό αντίπαλο. Δουλειά μας είναι να μη δημιουργούμε αντιπάλους εκεί που θα έπρεπε να μιλάμε για συμμάχους. Γιατί η προσπάθεια πάταξης φαινομένων διαφθοράς κι εν προκειμένου στον διαχρονικά αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ μας βρίσκει σύμφωνους», έγραψε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Ο ίδιος άφησε αιχμές και για «υπερχρήση του πρωθυπουργικού πολιτικού κεφαλαίου» στη δεύτερη κυρίως τετραετία της κυβέρνησης, ενώ παρατήρησε πως «δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα υπερβολικά πολλά “συγγνώμη” για σειρά αστοχιών».