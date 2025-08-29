Σέβη Βολουδάκη: Βανδάλισαν το πολιτικό μου γραφείο

Συνθήματα όπως «υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί σε όσους συγκαλύπτουν» κατήγγειλε η υφυπουργός Μετανάστευσης ότι γράφτηκαν στους τοίχους του πολιτικού της γραφείου.

Από το βήμα της Βουλής κατήγγειλε σήμερα η Υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, τον «βανδαλισμό του πολιτικού της γραφείου», με το περιστατικό να σημειώνεται τα ξημερώματα της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με την υφυπουργό, στους τοίχους γράφτηκαν συνθήματα όπως «υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί με όσους συγκαλύπτουν».

Επιπλέον, τρικάκια με συνθήματα όπως «Τέμπη, Πύλος, Μανιουδάκης, ίδια μοτίβα - ίδιοι συγκαλύπτες. Επίθεση στο κράτος μαφία» και «Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με τους συγκαλύπτες αυτού του κόσμου», πέταξε έξω από τα γραφεία η Ανοιχτή Συνέλευση για την κρατική δολοφονία του Κώστα Μανιουδάκη, ζητώντας δικαίωση.

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.