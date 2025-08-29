Στο μυαλό του Μητσοτάκη: Ιδιωτικοποιήσεις... για ίση πρόσβαση στα πανεπιστήμια

«Κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα» είπε στο υπουργικό συμβούλιο, ανακοινώνοντας την ίδρυση των «τεσσάρων πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων».

«Με αυστηρό έλεγχο διενεργείται η αδειοδότηση των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως «διαψεύστηκε η μίζερη κριτική της».

Οι πολιτικές ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, με τα πανεπιστήμια να θυμίζουν περισσότερο «χώρους πελατείας», όπως τα οραματίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν καμία σχέση με όσα πρόσθεσε αργότερα ο πρωθυπουργός, ότι «κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα».

Αναρωτιόμαστε αν η επέκταση διδάκτρων και η συρρίκνωση της εκπαίδευσης με συγχωνεύσεις τμημάτων, παράλληλα με την υποχρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων, αφήνει περιθώριο για «ισότιμη πρόσβαση» στην Παιδεία, «ανεξαρτήτως εισοδήματος».

Η αγορά της εκπαίδευσης αποτελεί όραμα του κ. Μητσοτάκη, αν λάβουμε υπόψη όσα τόνισε στο υπουργικό συμβούλιο. Εκεί όπου πρόσβαση θα έχουν μόνο φοιτητές με «βαθιές τσέπες»...

Σημεία-κλειδιά της εισήγησης του πρωθυπουργού