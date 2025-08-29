Στο μυαλό του Μητσοτάκη: Ιδιωτικοποιήσεις... για ίση πρόσβαση στα πανεπιστήμια

«Με αυστηρό έλεγχο διενεργείται η αδειοδότηση των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως «διαψεύστηκε η μίζερη κριτική της».
Οι πολιτικές ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, με τα πανεπιστήμια να θυμίζουν περισσότερο «χώρους πελατείας», όπως τα οραματίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν καμία σχέση με όσα πρόσθεσε αργότερα ο πρωθυπουργός, ότι «κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα».
Αναρωτιόμαστε αν η επέκταση διδάκτρων και η συρρίκνωση της εκπαίδευσης με συγχωνεύσεις τμημάτων, παράλληλα με την υποχρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων, αφήνει περιθώριο για «ισότιμη πρόσβαση» στην Παιδεία, «ανεξαρτήτως εισοδήματος».
Η αγορά της εκπαίδευσης αποτελεί όραμα του κ. Μητσοτάκη, αν λάβουμε υπόψη όσα τόνισε στο υπουργικό συμβούλιο. Εκεί όπου πρόσβαση θα έχουν μόνο φοιτητές με «βαθιές τσέπες»...
Σημεία-κλειδιά της εισήγησης του πρωθυπουργού
- «Κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης με βαθύ κοινωνικό πρόσημο. Κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Και είναι μια προσπάθεια η οποία προφανώς δεν αφορά μόνο τους μαθητές»
«Δεν αδειοδοτήθηκε το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλε αίτηση, γεγονός αποδεικνύει ποσό αυστηρός είναι ο σχετικός έλεγχος».
«Νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας για όλες τις οικογένειες που πλήρωναν σπουδές στο εξωτερικό».
«Εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, στο πλαίσιο του οποίου αναβαθμίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι 431 σχολεία».
«Εγκαινιάζουμε και τα 12 πρώτα Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία θα λειτουργήσουν, φέτος, ως πρότυπες δημόσιες μονάδες».
Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στην στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες».
