Κυβερνητικά «προεόρτια» στη Θεσσαλονίκη για την Εκθεση

Πρόβα ενόψει της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, στην οποία ποντάρει για να ανακάμψει πολιτικά η κυβέρνηση, έκαναν χθες ο πρωθυπουργός και σειρά υπουργών που τον συνόδευαν κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από τις ανακοινώσεις έργων που αφορούσαν αποκλειστικά τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής θέλησε να στείλει εκ νέου μήνυμα για την πολιτική σταθερότητα, κινδυνολογώντας με αφορμή τη δημοσιονομική και πολιτική κρίση στη Γαλλία, καθώς οι τελευταίες μετρήσεις, μυστικές και επίσημες, είναι αρκετά απογοητευτικές για το κυβερνών κόμμα και κάνουν την αυτοδυναμία άπιαστο όνειρο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τους τοπικούς βουλευτές της Ν.Δ., καθώς είναι σε πλήρη κινητικότητα ο κομματικός και κυβερνητικός μηχανισμός για την προετοιμασία της ΔΕΘ. Αν και το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κ.Ο. διαταράχθηκε έντονα ειδικά μετά τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην ψηφοφορία για Προανακριτική σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και με δεδομένη την απουσία ενός σημαντικού συνεκτικού κρίκου μεταξύ Κ.Ο. και Μαξίμου μετά τον αδόκητο θάνατο του γραμματέα της Κ.Ο. Απόστολου Βεσυρόπουλου, είναι σαφής η προσπάθεια συστράτευσης το επόμενο διάστημα.

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν στο μεταξύ πως στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης ήταν «το καλύτερο κλίμα από ποτέ» στην ετήσια καθιερωμένη συνάντηση πριν από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «τα μέλη της Κ.Ο. έθεσαν τα θέματα που τρέχουν στην περιοχή, μεταφέροντας και το σχετικό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει αλλάξει προς το καλύτερο, κυρίως για τα μεγάλα έργα και ο πρωθυπουργός απάντησε συνολικά στις τοποθετήσεις των βουλευτών, σημειώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να κρατά ζωντανές τις προσδοκίες για το μέλλον».

Μια πρόγευση των ανακοινώσεων που θα κάνει ο πρωθυπουργός έδωσε στο μεταξύ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Οπως είπε, το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «πρωτοβουλίες, οι οποίες θα βοηθήσουν να ανασάνει ο κόσμος και σε σχέση με την ακρίβεια. Διότι, όταν δίνεις λιγότερους φόρους στο κράτος, έχεις παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα για να αντιμετωπίσεις δυσκολίες» (Status FM).

Οι πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι εν τέλει «ακόμα μερικά βήματα μπροστά όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τα νοικοκυριά. Θα είναι μέτρα ανακούφισης, σε κάποιο βαθμό, της μεσαίας τάξης», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Ο στόχος είναι αυτές οι παρεμβάσεις να έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά», ανέφερε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας ότι «οι πιο ασφαλείς μειώσεις φόρων γενικά, είναι άμεσων φόρων» και παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού. Τέλος, σήμερα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό για πρώτη φορά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.