Ο Μητσοτάκης, η νέα ΔΕΘ και ο Μεγαλέξανδρος

Σε επανάληψη των υποσχέσεων που δίνονται τα τελευταία έξι χρόνια αρκέστηκε ο πρωθυπουργός χθες στη Θεσσαλονίκη ● Επέμεινε στα φαραωνικά σχέδια για ανάπλαση της ΔΕΘ και αυτοανακηρύχτηκε αρχιτέκτονας μιας γιγαντιαίας... τούρτας στο κέντρο της πόλης ● Εταξε και έδρα για τον Μέγα Αλέξανδρο στο ΑΠΘ

Mπέρδεψαν τις… ομιλίες στη Ν.Δ. οπότε όσα είπε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορούσαν άλλη πόλη με αποτέλεσμα οι Θεσσαλονικείς να… τσιμπιούνται. Σε ένα κράμα εθνικιστικής ρητορικής με έδρα για τον Μέγα Αλέξανδρο και επανάληψη των υποσχέσεων για έργα που δίνονται τα τελευταία έξι ολόκληρα χρόνια, ο πρωθυπουργός αποτελείωσε τα υπερδεκαετή φαραωνικά σχέδια για την ανάπλαση της ΔΕΘ –«Μωυσής» γαρ αυτός– αντικαθιστώντας τα με δικά του, ξεχωριστής δημιουργικής ασάφειας και έμπνευσης, οπότε αυτοανακηρύχθηκε σε… αρχιτέκτονα και χωροτάκτη μιας αγνώστου σχήματος γιγαντιαίας τούρτας στο κέντρο της πόλης!

Αδιαφορία ιδιωτών

Ευσχήμως τελείωσε και τη διοίκηση της ΔΕΘ, αναγγέλλοντας αλλαγές στη… διοικητική δομή της! Εννοείται ότι οι περισσότεροι έμειναν άναυδοι στη γνωστοποίηση του πρωθυπουργικού «σχεδίου» να καταργήσει πρώτα όλα τα περίπτερα της ΔΕΘ κι ύστερα να ενώσει τα τετραγωνικά τους σε ένα κτίριο 30.000 τ.μ. (!!!), κι ακόμα να «αναστήσει» το Βελλίδειο Συνεδριακό χαρακτηρίζοντάς το «τοπόσημο» (!!!) –η κατάργηση του οποίου σε όλα τα προηγούμενα σχέδια ήταν το μόνο θετικό που προέκυπτε– διότι μάλλον θυμήθηκε ότι είχε γίνει επί των ημερών πρωθυπουργίας του πατέρα του.

Κοντά σε τούτα «εξαφάνισε»: α) τα σχέδια για ΣΔΙΤ –έτσι κι αλλιώς οι ιδιώτες αδιαφόρησαν επιδεικτικά στο τέλος– τα ξενοδοχεία και β) τα επιχειρηματικά κέντρα για να εξευμενίσει δήθεν τους διαμαρτυρόμενους πολίτες που ζητούν δημοψήφισμα. Κουβέντα για μητροπολιτικό πάρκο δεν βγήκε από το στόμα του, έμεινε περιγραφικά στο «μεγάλο πάρκο», άρα, αν μας απομείνει «κήπος» στο κέντρο της πόλης θα πρέπει να είμαστε και ικανοποιημένοι.

Και για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες, τα 120 εκατομμύρια που υποτίθεται είναι ο προϋπολογισμός για την «τούρτα» θα τα βάλει το κράτος και η περιφέρεια. Ακόμα και τα χειροκροτήματα που ακούστηκαν στην αίθουσα βγήκαν από μαγκωμένα χέρια…

Με γραπτή δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης εξέφρασε πάντως «την ικανοποίησή μου για την αποδοχή της πρότασής μας (;) σχετικά με τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου που ενισχύει καταλυτικά το πράσινο απόθεμα στην καρδιά της πόλης, για την ανέγερση ενός σύγχρονου Εκθεσιακού Κέντρου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού με το μικρότερο δυνατό κτιριακό αποτύπωμα…».

Κράτησε και μια «πισινή» ο δήμαρχος λέγοντας ότι «μπορούμε να ελπίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη στην επόμενη πενταετία θα έχει διαφορετική εικόνα…» (σημ.: και πριν πέντε χρόνια ακριβώς τα ίδια ήλπιζαν κάποιοι άλλοι). Μιλώντας στην «Εφ.Συν.», ο Κώστας Νικολάου, δρ περιβαλλοντολόγος, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, σχολίασε πως με όσα είπε ο πρωθυπουργός «το αρχικό φαραωνικό σχέδιο real estate εγκαταλείπεται οριστικά υπό την πίεση των 69 συλλογικοτήτων και πλέον των 19.000 δημοτών που στηρίζουν την πρωτοβουλία για δημοψήφισμα.

»Η ΔΕΘ συρρικνώνεται, η δυτική Θεσσαλονίκη αγνοείται πλήρως, παρά την ύπαρξη διαθέσιμου δημόσιου χώρου στη Σίνδο, καμία αναφορά σε δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου, αλλά απλή αναφορά σε επέκταση του πρασίνου, που θα είναι σαν κήπος του εκθεσιακού κέντρου και του Βελλίδειου, κατεδαφίζοντας παράλληλα όσα κτίρια της ΔΕΘ έχουν ιστορική αξία για τη μνήμη της πόλης».

Μεγαλύτερης αξίας ίσως αποδειχθούν οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για… μετεξέλιξη της ΔΕΘ μέσω του… Υπερταμείου, που θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι αλλαγές πρέπει να γίνουν στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ, «προκειμένου να μπορέσει να μετατραπεί σε μια εταιρεία η οποία θα μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική υποδομή». Οσοι απαρτίζουν τη σημερινή διοίκηση της ΔΕΘ δεν πρέπει να νιώθουν πολύ σταθερά στις καρέκλες τους…

Ο πρωθυπουργός είχε ένα σχόλιο για το μετρό που λειτουργεί, μια παράγραφο για την επέκταση της Καλαμαριάς η οποία από τον Φεβρουάριο του 2026 μάλλον πάει για Μάρτιο –και βλέπουμε–, για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο –που είναι όμως έργο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος– και σε… ανακαινίσεις σχολείων!!!

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του σε λειτουργία του προαστιακού, «ο οποίος ώς το τέλος της χρονιάς (;) θα συνδέσει τον κεντρικό (σιδηροδρομικό σταθμό) σταθμό με τη Σίνδο». «Εμείς μπορούμε να κοιτάμε τους Θεσσαλονικείς στα μάτια και να τους λέμε τέσσερις λέξεις: τα είπαμε, τα κάναμε», είπε ο πρωθυπουργός. Τι θα πουν οι Θεσσαλονικείς θα το μάθουμε προσεχώς…

Ξεχωριστά ήταν όσα προηγήθηκαν της ομιλίας Μητσοτάκη, καθώς ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη λειτουργία Εδρας Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο ΑΠΘ. Η ιδέα ήταν του Κώστα Γκιουλέκα, με τον πρύτανη του ΑΠΘ Κυριάκο Αναστασιάδη να χαρακτηρίζει το γεγονός «συμβόλαιο με την Ιστορία»! Τι του άρεσε του πρωθυπουργού; Οτι την έδρα –με τριετή ζωή– χρηματοδοτούν τα τρία Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (Εμπορικό και Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό) και οι Σύνδεσμοί Βιομηχανιών Ελλάδος και Εξαγωγέων.

Υποχρηματοδότηση

Βέβαια δεν πέταξαν όλοι τη σκούφια τους, με το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ καθηγητή Γρηγόρη Ζαρωτιάδη να δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ότι «καθώς η κυβέρνηση ολοκληρώνει ένα αλήστου εμπνεύσεως σχέδιο επιδρομής στο αντιστεκόμενο αυτοδιοικούμενο, δημοκρατικό, δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ συνεχίζει την προκλητική υποχρηματοδότησή του, ανοίγοντας ταυτόχρονα την κερκοπόρτα στους κερδοσκόπους που βρίσκουν αντικείμενο εκμετάλλευσης στην ανάγκη της νεολαίας για ποιοτική ανώτερη εκπαίδευση, την ίδια στιγμή μοιράζει βαρύγδουπες “φτηνές έδρες” κι επιδόματα (εντός ολίγων ημερών στη ΔΕΘ).

»Ουαί υμίν υποκριτές! Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν ως νέοι “Μεγαλέξανδροι” να αντισταθούν στο καταραμένο φίδι της αντιαναπτυξιακής εμπορευματοποίησης και του χυδαίου λαϊκισμού που απαξιώνει χωρίς δισταγμό έννοιες και προσωπικότητες προς τέρψη των κοντόφθαλμων μικροπολιτικών του».