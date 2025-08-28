Φιέστα Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη πριν από τη ΔΕΘ

Σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση βρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η πλειονότητα της κοινωνίας δυσφορεί πλέον ανοιχτά (όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις) από τα συνεχή κύματα ακρίβειας, την υπολειτουργία βασικών δομών πρόνοιας (όπως το ΕΣΥ) και την επιστροφή στον εργασιακό Μεσαίωνα, τη στιγμή μάλιστα που η πολιτική σκηνή κλονίζεται από ηχηρά σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέσα σε αυτό τη δυσμενές (για τον ίδιο και την κυβέρνησή του) κλίμα, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε σήμερα να αμβλύνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, με την ευκαιρία της επικείμενης παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάπως έτσι, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε εκδήλωση-φιέστα για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης, όπου δεν δίστασε –για ακόμα μια φορά– να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Όλα αυτά, με παρόν σχεδόν το μισό υπουργικό συμβούλιο.

Την ώρα, λοιπόν, που η ακρίβεια χτυπάει «κόκκινο», ο πρωθυπουργός κόμπασε για την οικονομία, προαναγγέλλοντας μειώσεις φόρων από τη ΔΕΘ, αλλά και αυξήσεις δαπανών σε τομείς που είναι υπό κατάρρευση (με την αμέριστη «συνδρομή» της Ν.Δ.), όπως η δημόσια εκπαίδευση και η υγεία.

Επίσης μίλησε για έργα «που δεν έχουν ξαναγίνει» και μεταξύ άλλων ανακοίνωσε «με βεβαιότητα» πως θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η γραμμή του Μετρό στην Καλαμαριά: μια γραμμή όπου έχει χαθεί τελείως ο σχεδιασμός, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και έχει φεσώσει το Δημόσιο με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τι είπε ο Μητσοτάκης

Σε αυτή τη συγκυρία όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, είναι υποχρεωμένες, επειδή έχουν ελλείμματα, να αυξήσουν τους φόρους ή να μειώσουν τις δαπάνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε αντιπαραβολή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τονίζει, για ακόμα μία φορά, τη μεγάλη -θα έλεγα, καθοριστική- σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής, που απέσπασε την πλειοψηφία με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές που έγιναν πριν από δύο χρόνια, να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της, απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news», είπε ο πρωθυπουργός.

Για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, που προτείνει η κυβέρνηση, είπε ότι δεν περιλαμβάνει κανένα ξενοδοχείο, καμιά συμμετοχή ιδιώτη και το έργο θα γίνει αποκλειστικά με εθνική χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Θα προβλέπει την κατασκευή πάρκινγκ 600 θέσεων, την αναμόρφωση και ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και επέκταση του χώρου πρασίνου.

Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά θα γίνουν με βεβαιότητα εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, είπε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι από το τέλος του έτους, ο επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.