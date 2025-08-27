«Θερμή» υποδοχή Κέλλα από κτηνοτρόφους στην Ελασσόνα

Οι κτηνοτρόφοι στο πλαίσιο της ενημερωτικής σύσκεψης έλαβαν το λόγο και περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της έξαρσης της ευλογιάς αιγοπροβάτων.

Μια αν μη τι άλλο… «θερμή» υποδοχή επεφύλαξαν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής της Θεσσαλίας στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα την Τρίτη στην Ελασσόνα Λαρίσης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης ενημερωτικής σύσκεψης την οποία πραγματοποίησε με εκπροσώπους και φορείς της αγροτικής παραγωγής.

Οι κτηνοτρόφοι στο πλαίσιο της ενημερωτικής σύσκεψης έλαβαν το λόγο και περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της έξαρσης της ευλογιάς, επισημαίνοντας ότι ως τώρα τα μέτρα για την εκρίζωση της νόσου δεν έχουν αποδώσει και ζητώντας από το κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ να βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση άμεσα. Ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων απαιτήθηκε εκ νέου από τους παραγωγούς, ωστόσο στελέχη του ΥΠΑΑΤ υποστήριξαν πως η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόστηκε στην Ε.Ε, παρά μόνο σε περιφέρεια της Ισπανίας, χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα.

Ο κ. Κέλλας ανέφερε: «Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση. Μαζί καταφέραμε τέλος Φεβρουαρίου να μην έχουμε κανένα κρούσμα. Στα μέσα Απριλίου χαλάρωσαν τα μέτρα και άρχισαν, με την κουρά των προβάτων, τα κρούσματα. Ο επόμενος μήνας, ο Σεπτέμβρης, είναι μήνας που δεν υπάρχει γαλακτοφορία, είναι περιορισμένες οι μετακινήσεις, είναι η κατάλληλη ώρα να το καταφέρουμε τώρα να εκριζώσουμε τη νόσο. Ο υφυπουργός εξήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κτηνοτροφία, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις ενισχύσεις για τις ζωοτροφές και υποσχέθηκε ότι θα πληρωθούν άμεσα και πιο ενισχυμένες από τις αρχικές αποφάσεις, από τα 8 στα 14 ευρώ ανά ζώο για όσους έχουν πολλούς μήνες τα ζώα τους κλεισμένα στους στάβλους.

«Τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρέπει να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια ώστε να καταφέρουμε να εκριζώσουμε το νόσημα», υπογράμμισε, και είπε ότι «το υπουργείο και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με αιχμή το εμβληματικό προϊόν της χώρας, τη φέτα».

Ανέφερε ακόμη ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές βιολογικών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.