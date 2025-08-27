Διαψεύδουν τα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου

Μπορεί η κυβέρνηση δημοσίως να αποκλείει σε κάθε ευκαιρία την πιθανότητα αλλαγής του εκλογικού νόμου πριν από τις επόμενες εκλογές, όμως τα σενάρια έχουν αναζωπυρωθεί τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έχει δεχτεί σχετικές εισηγήσεις προκειμένου να ανέβει ο πήχης της εισόδου στη Βουλή, κάτι που θα συμπαρασύρει και το όριο της αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα. Με τις επιδόσεις που καταγράφει η Ν.Δ. στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπως αυτή της Interview για την POLITIC όπου στην πρόθεση ψήφου πέφτει στο 21,4% από 25,9% τον Ιούνιο, μια αλλαγή στον εκλογικό νόμο θα ευνοούσε το κυβερνών κόμμα. Θα δημιουργούσε όμως μια εικόνα ανακολουθίας για τον πρωθυπουργό, ο οποίος ουκ ολίγες φορές έχει απαντήσει αρνητικά σε σχετικές ερωτήσεις. Επιπλέον κάποιοι θεωρούν ότι θα εξέπεμπε μια εικόνα ηττοπάθειας.

Στην τελευταία του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ πριν από τις διακοπές του Αυγούστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε για άλλη μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Το ίδιο έπραξε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τη θερινή ανάπαυλα.

«Ισχύει στο ακέραιο αυτό το οποίο είπε. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια το άγχος κάποιων από την αντιπολίτευση. Για παράδειγμα: είδα ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη. Δεν ξέρω αν φοβάται μήπως γίνει το 3% 5% και κινδυνεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί εκτός Βουλής. Και το άγχος δεν το καταλαβαίνω. Αφού όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξοφλούν όπως λένε μια «μεγάλη πολιτική αλλαγή». Δεν ξέρω αν βλέπουν τις δημοσκοπήσεις πού είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει προεξοφλούν. Ο μόνος που αποφασίζει σε αυτή την περίπτωση είναι ο ελληνικός λαός, οι Ελληνες πολίτες. Κανένας άλλος. Αλλά δεδομένου του γεγονότος ότι είναι τόσο σίγουροι, θα έπρεπε να θέλουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου γιατί θα πάει τόσο άσχημα η κυβέρνηση, θα κερδίσουν τις εκλογές, θα γίνει η μεγάλη πολιτική αλλαγή που θέλουν, άρα δεν καταλαβαίνω αυτό το άγχος και αυτές τις ανακοινώσεις» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο εσωτερικό της Ν.Δ. πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που καλοβλέπουν το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου. Κυρίως αυτό αφορά βουλευτές σε περιφέρειες όπου δεν θα ήταν εύκολη η επανεκλογή τους με τα σημερινά δεδομένα και με δεδομένη την κυβερνητική φθορά έπειτα από έξι χρόνια διακυβέρνησης, με την ακρίβεια να απασχολεί όλη την κοινωνία και σειρά σκανδάλων να πλήττουν περαιτέρω το κυβερνητικό προφίλ. Το θέμα το έθιξε ανοιχτά προ ημερών ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος είπε (Πρώτο Πρόγραµµα) πως «το όριο εισόδου στη Βουλή πρέπει να αυξηθεί» και ότι «αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει». Ο ίδιος ωστόσο έχει δηλώσει πως θεωρεί ότι δεν πρόκειται ο Κυρ. Μητσοτάκης να κάνει την παραμικρή αλλαγή στον εκλογικό νόμο.