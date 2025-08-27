Περιοδείες «σωτηρίας» στον Βορρά

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο κυβερνητικό επιτελείο ενόψει της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, από το βήμα της οποίας ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σειρά μέτρων με στόχο να αντιστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα και το αίσθημα δυσαρέσκειας στην κοινή γνώμη, εν μέσω δυσβάσταχτης για πολλά νοικοκυριά ακρίβειας, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και έπειτα από ακόμα ένα καλοκαίρι με καταστροφικές πυρκαγιές.

Αυτές τις ημέρες γίνονται συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να «κλειδώσει» το τελικό πακέτο των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με κύρια στόχευση τη μεσαία τάξη και την ενίσχυση της οικογένειας, μακριά όπως λένε κυβερνητικές πηγές από τις λογικές των «λεφτόδεντρων» της αντιπολίτευσης. Κεντρικό κυβερνητικό αφήγημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι πως δεν θέλουν να πάρουν τα λεφτά από τη μεσαία τάξη και να τα δώσουν στους φτωχότερους, αλλά να γίνουν πλουσιότεροι όλοι. «Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, που θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη», σημείωνε προχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης (ΣΚΑΪ).

Στη μάχη της ΔΕΘ όπως είναι φυσικό επιστρατεύονται πολλοί υπουργοί, υφυπουργοί και άλλα στελέχη της Ν.Δ. Με δεδομένο μάλιστα το δημοσκοπικό πρόβλημα που καταγράφει το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται μπαράζ επισκέψεων και συσκέψεων σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και στους Δήμους της Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικό της αναγνώρισης του προβλήματος που έχει το κυβερνών κόμμα ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε χθες από την περιοχή ο Κ. Χατζηδάκης κατά τη συνάντηση με τους βουλευτές, τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους. «Αποτελεί στοίχημα τόσο για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για εμένα προσωπικά να πετύχει η προσπάθεια για δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία», είπε και ανέφερε ως προτεραιότητα να δοθεί «νέα αναπτυξιακή πνοή» στην περιοχή. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο, Πέμπτη, θα μεταβεί στην πόλη ο πρωθυπουργός για σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξορμήσεις υπουργών

Τη σκυτάλη παίρνουν την επόμενη εβδομάδα υπουργοί και υφυπουργοί, μαζί με γενικούς γραμματείς, που θα περιοδεύσουν στις περιφερειακές ενότητες Κιλκίς, Ροδόπης, Καβάλας, Κοζάνης, Χαλκιδικής, Ξάνθης, Γρεβενών, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Πιερίας, Καστοριάς, Εβρου, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης και Σερρών. Συνολικά στις περιοδείες θα συμμετέχουν 14 υπουργοί, 4 αναπληρωτές υπουργοί, 24 υφυπουργοί και 16 γενικοί γραμματείς.

Επιπλέον, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ, η Ν.Δ. προγραμματίζει δύο εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Η μία θα αφορά θέματα αναπηρίας, με ομιλήτρια την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, και η άλλη θα είναι ημερίδα για την επιχειρηματικότητα με κεντρικούς ομιλητές τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Κώστα Σκρέκα, την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.