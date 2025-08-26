ΣΥΡΙΖΑ: Χυδαίος σε υπερθετικό βαθμό ο Π. Μαρινάκης

Ανοίκεια επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον απόηχο της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού στη Le Monde.

«Στον μόνον που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ηταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών.

»Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών» σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης και παράλληλα άσκησε εκ νέου κριτική για την οικονομία κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά. Χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε». Πρόσθεσε μάλιστα πως «είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την Ακρα Δεξιά», «ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη» και «ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου, ο κύριος Κοντονής».