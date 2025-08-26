ΣΥΡΙΖΑ: Χυδαίος σε υπερθετικό βαθμό ο Π. Μαρινάκης

Ανοίκεια επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον απόηχο της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού στη Le Monde.
«Στον μόνον που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ηταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών.
»Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών» σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης και παράλληλα άσκησε εκ νέου κριτική για την οικονομία κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά. Χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε». Πρόσθεσε μάλιστα πως «είναι ο πρωθυπουργός που συγκυβέρνησε με την Ακρα Δεξιά», «ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη» και «ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου, ο κύριος Κοντονής».
«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι χυδαίος, χυδαιότερος, Παύλος Μαρινάκης και τοξικός, τοξικότερος, Παύλος Μαρινάκης» αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και σχολίασε χαρακτηριστικά πως «δύο λαϊκές παροιμίες ταιριάζουν σε αυτή την περίσταση: 1. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. 2. Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι».
«Από πότε η αλήθεια είναι “τοξική” ή “χυδαία”, ειδικά όταν διατυπώνεται χωρίς χαρακτηρισμούς;» σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές ακολούθως, προσθέτοντας πως «σε κάθε περίπτωση, το να επικαλείται “τοξικότητα” και “χυδαιότητα” ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων “τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”, των απειλών “θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη” και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις».
