«Πόλεμος» δηλώσεων εν όψει ΔΕΘ

Φουντώνει η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. όσο πλησιάζει η ΔΕΘ, με επίκεντρο κυρίως την οικονομία. Χθες υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε με κατηγορίες περί «πολιτικής εξαπάτησης» και σχολίασε πως «το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι νέους πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι τάζουν λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν».

Ειδικά για το «καλάθι» της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέταξε το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το αίτημα που καταθέτει για επαναφορά του 13ου μισθού, να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά, με δεδομένο ότι ο δημοσιονομικός χώρος σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο προσδιορίζεται στο 1,5 δισ. ευρώ.

Προκάλεσε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να πει αν αυτό που προτείνει είναι «να πάρουν μόνο ένα μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μη μειωθούν κι άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, να μη δοθούν κι άλλα μόνιμα μέτρα στους συνταξιούχους» και γενικά «το ΠΑΣΟΚ και όσοι λένε μάλιστα και για 13η σύνταξη και για 14η σύνταξη, που μαζί αυτές οι δύο κάνουν 5 δισ., να έρθουν να μας πουν πού θα βρουν τα λεφτά».

Επέκρινε ακόμα την αξιωματική αντιπολίτευση πως δεν λέει αν καταλαβαίνει τη διαφορά φορολογικών εσόδων από φορολογικούς συντελεστές και ότι το πιο οξύμωρο απ’ όλα είναι ότι «τη στιγμή που ζητάνε τα πάντα -ΕΚΑΣ, 13ο μισθό, 14ο μισθό, 13η σύνταξη, 14η σύνταξη- καταγγέλλουν και την αύξηση των εσόδων του κράτους».

Κώστας Τσουκαλάς | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους» ήταν η αιχμηρή απάντηση του εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. «Εχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες. Αραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του; Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους; Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελλόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών; Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνειά τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων;» διερωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Οσο κι αν συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας» απάντησαν στη συνέχεια κυβερνητικές πηγές, παραθέτοντας σειρά ερωτημάτων μεταξύ των οποίων αν θα αποσύρει την ανακοίνωση «με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες παραθέτοντας την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, όπου ήδη συνυπολογίζεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνοντάς την ξανά με τον πληθωρισμό με σκοπό να εμφανίσει παραποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία;» και ζητώντας του να πει έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο αλήθεια: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Ετσι φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους, με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό εισόδημα των πολιτών κυμάνθηκε σε στάσιμα επίπεδα, έτσι επιταχύνθηκε η μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, ενώ το χρέος σε απόλυτα μεγέθη βαίνει αυξανόμενο», ανταπάντησε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Π. Μαρινάκης υπήρξε εξίσου επικριτικός και σχετικά με το πρόγραμμα 100 ημερών που αναμένεται να παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. «Βλέπουμε ότι τις μέρες ξέρουν να τις μετράνε, τα λεφτά δεν έχουν μάθει ακόμα να μετράνε γιατί το κάθε πρόγραμμα για να έχει νόημα πρέπει να είναι κοστολογημένο», σχολίασε και σε ακόμα πιο απαξιωτικό τόνο ανέφερε πως εκτός από τα λεφτά «το δεύτερο που τους λείπει είναι ψηφοφόροι».