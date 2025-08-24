Ο Γεωργιάδης καλεί να παρέμβει εισαγγελέας για... ανάρτηση FB στελέχους του Ρουβίκωνα

Η φράση «Οκ δήμαρχε let's dance» κατά την εκτίμηση του κ. Γεωργιάδη αποτελεί δημόσια απειλή δεκτική ποινικής αξιολόγησης.

Την παρέμβαση του εισαγγελέα και τις αστυνομίας για ανάρτηση στελέχους του Ρουβίκωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε την Κυριακή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας πως η ανάρτηση περιείχε «δημόσιες απειλές», όπως ανέφερε.

Επρόκειτο για ανάρτηση στην οποία το στέλεχος του Ρουβίκωνα διαμαρτυρόταν για το γεγονός ότι ο δήμαρχος Αμοργού ζήτησε από την εισαγγελία να ασκήσει δίωξη στον διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια ανάρτησή του στο Facebook κατά της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ, και επειδή συμμετείχε σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης σε πανηγύρι, καταλήγοντας: «Οκ δήμαρχε let's dance».

