Ζητωκραυγάζει που η χώρα είναι πιστός σύμμαχος του Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός επανήλθε μετά την... καλοκαιρινή ανάπαυλα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης • Υποσχέσεις για βοήθεια μέχρι τέλους στην Ουκρανία, πρόθυμος να συμβάλλει στην «ανοικοδόμησή» της • Τι είπε για τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Πρώτη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την ανάπαυλα για διακοπές κατά την οποία έσπευσε να υπογραμμίσει πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», όπως επιτάσσουν οι ΗΠΑ που καλούν την ΕΕ και τη «συμμαχία των προθύμων» να πληρώσουν τον πόλεμο για χάρη του Ζελένσκι.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στις καταστροφικές πυρκαγιές που «θέρισαν» τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη και αυτό το καλοκαίρι, ρίχνοντας ευθύνες στην κλιματική αλλαγή και τους εμπρηστές, ενώ επέμεινε πως η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στους πολίτες που είδαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους να καίγονται.

«Μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο. Μια στάση που υπαγορεύεται από το εθνικό μας συμφέρον, τη γεωπολιτική μας θέση και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν. Κάνουμε αυτό που επιτάσσει η θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές. Τη θέση αυτή την κερδίσαμε με κόπο», τόνισε για την Ουκρανία.

«Είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική. Υποστηρίζουμε την άμεση εκεχειρία και την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να αποτρέψει κάθε μελλοντική επιθετικότητα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε πως η διαβεβαίωση των ΗΠΑ για στήριξη είναι «κομβικής σημασίας».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως αποτελεί έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του Ζελένσκι, λέγοντας πως «θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».

«Ανεύθυνο να αμφισβητείται το σωτήριο 112»

Τι κι αν οι κάτοικοι δεκάδων περιοχών (Πάτρα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος κ.ά.) έζησαν φέτος τρομακτικές στιγμές με τη φωτιά να θερίζει τα πάντα στο πέρασμά της, να φτάνει μέχρι τον αστικό ιστό, αφήνοντας πίσω μια ανυπολόγιστη κοινωνική καταστροφή;

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε και σήμερα στην ανάρτησή του πως το μόνο σχέδιο πρόληψης που έχει η κυβέρνησή είναι το «112». Κανένα πραγματικό σχέδιο εκκένωσης, κανένα αντιπυρικό μέτρο, καμία προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες, παρόλο που διαβεβαίωνε πριν τις πυρκαγιές πως «είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε».

«Η διασπορά στον ελλαδικό χώρο ήταν μεγάλη, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή της Αχαΐας, όπου εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα -ή το ένα μετά το άλλο- 4-5 διαφορετικά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να διασπαρθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το ίδιο και οι ομάδες των εθελοντών, προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν. Θεωρώ ανεύθυνο και επικίνδυνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης να αμφισβητείται το σωτήριο -όπως έχει αποδειχθεί- σύστημα προειδοποίησης και εκκένωσης, το 112», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ενώ, στη συνέχεια τόνισε πως «έχει μπει τέλος στο καθεστώς ατιμωρησίας για τους εμπρηστές οι οποίοι αδιαφορούν για την καταστροφή και το χάος που επιφέρουν οι ενέργειές τους. Ήδη μόνο εντός του 2025 έχουν γίνει περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμπρησμό. Οι ποινές για εμπρησμό δάσους εκτίονται, δεν μετατρέπονται ούτε αναστέλλονται εφεσιβαλλόμενες».

Αντί λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει κάποια ευθύνη, επέλεξε για ακόμα μια φορά να επενδύσει στην επικοινωνιακή διαχείριση των πυρκαγιών, ρίχνοντας μάλιστα ευθύνες στους ίδιους τους πολίτες που βιάζεται να τους χαρακτηρίσει «εμπρηστές».