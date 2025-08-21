Πέθανε ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.