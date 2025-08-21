Ενάμισι δισ. ευρώ το συνολικό ύψος παροχών της ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε υπό διαμόρφωση έως και την τελευταία στιγμή το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας όμως το συνολικό ύψος των παροχών στο 1,5 δισ. ευρώ, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επισήμανε ότι σε μια περίοδο υψηλού κόστους ζωής, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, που θα περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων και στοχευμένες ενισχύσεις υπέρ μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με ένα έως τρία παιδιά, τριτέκνων και πολυτέκνων. Υπογράμμισε ότι τα χρήματα από την καλή πορεία της οικονομίας πρέπει να υποστηρίξουν μόνιμα τη μεσαία τάξη μέσω φοροελαφρύνσεων.

Ακόμη, επιβεβαίωσε ότι αλλαγές στους συντελεστές του φόρου εισοδήματος για τις μέσες οικογένειες είναι στο τραπέζι και τόνισε ότι συνταξιούχοι, νέα γενιά και όσοι νοικιάζουν σπίτι χρειάζονται ενίσχυση. Ο,τι αποφασιστεί για τους συνταξιούχους θα έχει χαρακτήρα μόνιμο με διεύρυνση των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων όσων επιβαρύνονται με την προσωπική διαφορά. Σε σχέση με σενάρια για επιστροφή 13ου και 14ου μισθού ή σύνταξης, ξεκαθάρισε πως τέτοια μέτρα θα κόστιζαν περίπου 8 δισ. ευρώ και προτιμώνται παρεμβάσεις με πιο οριζόντια λογική.

Στον αντίποδα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη τις χαρακτήρισε «απάτη» και «θράσος». Ειδικότερα, ο κ. Ηλιόπουλος επεσήμανε πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα αναφέρθηκε σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Η πραγματικότητα είναι όμως απλή: υπερκέρδη για μεγάλες επιχειρήσεις και λογαριασμοί που δεν βγαίνουν για τους πολλούς». Προσθέτοντας πως «τη στιγμή που η φορολογία στα μερίσματα είναι μόλις στο 5%, χαρίζοντας έτσι εκατοντάδες εκατομμύρια στις ελίτ, χιλιάδες συμπολίτες μας χάνουν ακόμα και βασικά επιδόματα όπως παιδιών και στέγασης».