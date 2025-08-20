Υποσχέσεις για ολοκλήρωση των αυτοψιών μέχρι τις 25 Αυγούστου δίνει η κυβέρνηση

Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών κατέγραψαν τις ζημιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο. Πολλοί οι κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες και τους κόπους μιας ζωής να καίγονται.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες διαδοχικές συσκέψεις σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο, οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για τη Χίο, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νότης Μηταράκης.

Οι συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών, των περιφερειακών δομών και εκπροσώπων τοπικών φορέων. Όπως λένε από τη κυβέρνηση, στόχος ήταν η άμεση αποτύπωση της κατάστασης και η καταγραφή των αναγκών σε κάθε περιοχή. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ακούστηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των τοπικών κοινωνιών, ενώ συμφωνήθηκε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα 10 ημερών για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Σε αυτές τις 10 ημέρες δήμοι και περιφέρειες πρέπει να ετοιμαστούν, προκειμένου να κατατεθούν άμεσα οι φάκελοι των πληγέντων και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων.

Όπως ανακοινώθηκε από τη κυβέρνηση, έως την 1η Σεπτεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δήμο, συνοδευόμενη από το δελτίο αυτοψίας, καθώς και τα έντυπα Ε1 και Ε9. Μετά τη 1η Σεπτεμβρίου, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να ξεκινήσουν την αποστολή φακέλων των δικαιούχων – πληγέντων στις υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, να έχουν μεταβεί σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν, προχωρώντας σε πλήρη και επιτόπια καταγραφή των ζημιών. Από τη γραμματεία έχουν δώσει χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση όλων των εναπομείνασων αυτοψιών τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο, και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Τα μέτρα στήριξης που έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται άμεσα περιλαμβάνουν:

Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών των νοικοκυριών.

Στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες.

Κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 70%.

Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για αποκατάσταση υποδομών και δικτύων.

Ανάλογα με το βαθμό ζημίας, οι πληγέντες δικαιούνται οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής: 2.000 ευρώ για πράσινα κτίρια,4.000 ευρώ για κίτρινα,6.000 ευρώ για κόκκινα. Επιπλέον, 600 ευρώ καταβάλλονται ως επίδομα πρώτων αναγκών. Οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, μπορούν άμεσα να προβούν σε μίσθωση κατοικίας. Η επιδότηση ενοικίου ξεκινά από 300 ευρώ και φτάνει έως τα 500 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου βάζει ορίζοντα η κυβέρνηση την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για επισκευή ή ανακατασκευή του ακινήτου τους. Το ποσοστό κρατικής επιδότησης για τις σχετικές εργασίες αναμένεται να φτάσει έως και το 70% του κόστους.