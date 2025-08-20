Διαψεύδει επιβεβαιώνοντας για το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής

Με ήξεις αφήξεις θέλησε να διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δημοσιεύματα που θέλουν την κυβέρνηση να δίνει επίδομα επικινδυνότητας σε ορισμένους υπαλλήλους της Βουλής, τη στιγμή που ούτε οι πυροσβέστες δεν το λαμβάνουν. Σε συνέντευξή του στο «ελεγχόμενο περιβάλλον» του ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει, ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα. Στη σχετική διάσκεψη που έγινε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κάποιο επίδομα. Είναι η νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών». Με τη γνωστή μέθοδο της διασποράς στο χρόνο, όπως και με την προανακριτική στη βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε να φθάσει μέχρι το 1998, έριξε το μπαλάκι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Το κλειδί στη δήλωσή του είναι «που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους». Ας αφήσει ο κ. Μαρινάκης τα λεκτικά κόλπα και μην νομίζει ότι απευθύνεται σε σανοφάγους.
