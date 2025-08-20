Ερωτήματα για την αυθεντικότητα του βίντεο που προκάλεσε το ακροδεξιό σόου Πλεύρη

Δημοσίευμα αναφέρει ότι τα πλάνα που διακινήθηκαν από εθνικιστικά, αλλά και φιλοκυβερνητικά μέσα δεν είναι από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Νέα τροπή στην υπόθεση ακραίας στοχοποίησης αλλοδαπού από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς δημοσίευμα της ιστοσελίδας policereport.gr διαψεύδει πως το βίντεο είναι πρόσφατο, ενώ επικαλείται και τα ρούχα που φοράνε τόσο ο εικονιζόμενος όσο και οι αστυνομικοί που παραπέμπουν σε χειμώνα.

Ο υπουργός καλείται, πλέον, να δώσει απαντήσεις, καθώς εάν ισχύει αυτό τότε σημαίνει ότι ο κ. Πλεύρης έσπευσε να αναπαράγει fake news σχετικά με το βίντεο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ακραίο κρεσέντο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε πως έχει προσθέσει το συγκεκριμένο βίντεο και στον φάκελο του άνδρα, ενώ η υπόθεσή του για άσυλο έχει διακοπεί και ο ίδιος αναζητείται για να συλληφθεί και να απελαθεί.

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας έρχεται να σημειώσει ότι το βίντεο που διακινήθηκε αρχικά από εθνικιστικά μέσα και λογαριασμούς στα social media και στη συνέχεια και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ φαίνεται να μην έχει σχέση με το περιστατικό και ενδεχομένως να έχει ληφθεί μήνες ή και χρόνια πριν.

Το «βίντεο» αρχείου, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, εμφανίζει έναν αλλοδαπό να μιλά χωρίς να είναι σαφές εάν απευθύνεται στους Εύζωνες ή σε άλλο πρόσωπο, ενώ φορά χειμερινά ρούχα και κρατάει στο χέρι του ένα μπουφάν. Την ίδια στιγμή και οι αστυνομικοί που τον απομακρύνουν από το σημείο είναι ντυμένοι με χειμερινές στολές.

Το policereport.gr επικαλείται και αστυνομικές πηγές που αναφέρουν ότι στο περιστατικό της 10ης Αυγούστου ο άνδρας, ο οποίος προσήχθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος «φορούσε αμάνικη καλοκαιρινή μπλούζα και οι αστυνομικοί που τον παρέλαβαν για να τον συνοδεύσουν στο ΑΤ Συντάγματος φορούσαν τις καλοκαιρινές στολές τους» Παράλληλα, σημειώνεται πως ο προσαχθείς είναι 23 ετών, ενώ στο βίντεο ο άνδρας φαίνεται αρκετά μεγαλύτερος.

Η ιστοσελίδα σημειώνει ότι η πρώτη ανάλυση του βίντεο καταγράφει ότι η λήψη του έγινε ανάμεσα στις 12:30-13:40 σε άγνωστο χρόνο αλλά πάντως χειμερινό μήνα, ενώ η αναφορά στο συμβάν της 10ης Αυγούστου από την Αστυνομία δόθηκε στις 17:10.

Το policereport.gr, τέλος, αναφέρει αυτό που είχε επισημάνει και η «Εφ.Συν.» στο δικό της ρεπορτάζ ότι, δηλαδή, δεν υπήρξε σύλληψη και πως ο άνδρας δεν είναι υπόλογος ενώπιον του νόμου, αλλά προσήχθη για εξακρίβωση στοιχείων.

Τις δηλώσεις του αρμόδιου, υπουργού, μάλιστα, υιοθέτησαν και ο Παύλος Χρηστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και ο Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Μιλάει για «δεμένη» υπόθεση

Σήμερα το πρωί, πάντως, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε για το συγκεκριμένο περιστατικό στην ΕΡΤ και έδειξε να γνωρίζει τις αναφορές πως το βίντεο ενδέχεται να είναι χειμωνιάτικο, αλλά το προσπέρασε με χαρακτηριστικό τρόπο.

«Είπαν ότι το βίντεο είναι χειμώνα ή οτιδήποτε, εγώ αναφέρομαι σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αστυνομία, ταυτοποιημένα για άτομο, Αφγανός, ο οποίος προσήχθη δύο φορές στις 10 και 12 Αυγούστου επειδή πήγε, έβριζε και προκαλούσε τους εύζωνες» ήταν τα λόγια του Θάνου Πλεύρη.