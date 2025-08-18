Στέλνει επιστολή σε Μητσοτάκη μετά το φιάσκο της βιντεοκλήσης

Μετά την κατακραυγή που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την μάλλον αποτυχημένη προσπάθειά του να δείξει το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού για την βιβλική καταστροφή στη Χίο, ο Νότης Μηταράκης ενημέρωσε πως έστειλε επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα προβλήματα του νησιού.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου με δήλωσή του αναφέρει πως στο νησί υπάρχει μια μεγάλη οικολογική και κοινωνική τραγωδία και κάνει λόγο για την ανάγκη να υπάρξει ένα πρόγραμμα «ολιστικής», όπως την αποκαλεί, στήριξης της Αμανής. Επισημαίνει δε πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην «περιβαλλοντική αποκατάσταση, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή».

Δεν παρέλειψε, πάντως, να επαναλάβει το μονότονο κυβερνητικό αφήγημα σημειώνοντας ότι «παραμένει απόλυτη προτεραιότητα, και χάρη στο 112, τα σώματα ασφαλείας και τους εθελοντές, έγιναν όλες οι απαραίτητες εκκενώσεις», ενώ παραδέχθηκε πως ακόμη και οι δυνάμεις και τα όσα έχουν γίνει στο νησί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν την καταστροφή.

Τέλος, υποστηρίζει ότι υπήρξαν αναρτήσεις με σκηνοθετημένα βίντεο και συνωμοσιολογίες.

Ο πρώην υπουργός, πάντως, δεν σχολιάζει τη δική του χθεσινή ανάρτηση με την... επιθεώρηση του πρωθυπουργού μέσω βιντεοκλήσης, για την οποία δέχθηκε σφοδρότατα πυρά.

Βιώσαμε μια μεγάλη καταστροφή. Οικολογική καταστροφή, αλλά και σε σπίτια, επιχειρήσεις, γεωργικές εκτάσεις. Μόνο πόνο νιώθεις αυτές τις ημέρες, απόλυτα φυσιολογικό, απολύτως κατανοητό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κάηκαν 70 χιλιάδες στρέμματα εκ των οποίων 10 χιλιάδες στρέμματα δάσους και 10 χιλιάδες γεωργικές εκτάσεις. Σαφώς, με το πέρας της αντιπυρικής περιόδου είναι απαραίτητο να εξεταστεί η επιχειρησιακή προετοιμασία και αντίδραση σε αυτές τις σημαντικές πυρκαγιές.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει απόλυτη προτεραιότητα, και χάρη στο 112, τα σώματα ασφαλείας και τους εθελοντές, έγιναν όλες οι απαραίτητες εκκενώσεις. Οι μόνιμες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που βρίσκονται στη Χίο, η ειδική ομάδα δασοκομάντος που δημιουργήθηκε το 2024, το ελικόπτερο που εδρεύει μόνιμα το καλοκαίρι στο νησί μας, η ειδική βάση drones, που δημιουργήθηκε προ διμήνου στη Βόρεια Χίο, όλα αυτά δεν ήταν αρκετά σε ακραίες συνθήκες, όπως βιώνει όλος ο πλανήτης, για άμεση κατάσβεση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σε μια στιγμή που η χώρα είχε δεκάδες ενεργά μέτωπα, ήρθαν άμεσα ενισχύσεις.

Επίγειες δυνάμεις ήρθαν από Λέσβο και Πειραιά, με δασοκομάντος, πυροσβέστες και οχήματα. Την πρώτη μέρα επιχείρησαν περιοδικά 5 ελικόπτερα, τις επόμενες ημέρες 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Και πάλι, τίποτα δεν είναι αρκετό σε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Ο συνδυασμός εναερίων και επίγειων δυνάμεων, με την κρίσιμη βοήθεια των εθελοντών, οδήγησε τελικά στην κατάσβεση. Και αμέσως μετά ξεκίνησε η προσπάθεια, με πολλά συνεργεία που ήρθαν στο νησί, να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Άμεσα, ήδη, ήρθαν συνεργεία για την αποζημίωση των πληγέντων. Είναι απόλυτα δικαιολογημένος και κατανοητός ο πόνος. Όχι όμως απαράδεκτες αναρτήσεις, με ψέματα και συνωμοσιολογίες, που μόνο στόχο έχουν να πληγώσουν ακόμα περισσότερο τους κατοίκους. Με σκηνοθετημένα βίντεο που το μόνο που θέλουν είναι να δημιουργήσουν κλίμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσπαθώντας να συνδέσουν τη φωτιά με τις πολιτικές τους επιδιώξεις. Αναμένουμε από τις Ανακριτικές Αρχές τα ακριβή αίτια αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Το ζητούμενο τώρα είναι η επόμενη μέρα. Απέστειλα πριν λίγο επιστολή στο Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Βολισσού, με συγκεκριμένες προτάσεις.

Το πλαίσιο Κοινωνικής Αρωγής, το πλαίσιο Κρατικής Αρωγής καλύπτει σημαντικό μέρος της ανακατασκευής, καθώς και της προσωρινής κατοικίας. Πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι δυνατότητες. Έμφαση πρέπει να δοθεί στις κατεστραμμένες πρώτες κατοικίες, να στηριχθούν οι κάτοικοι ώστε να αποφύγουμε περεταίρω απομείωση του πληθυσμού. Ήδη έχει ανακοινωθεί η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για τρία (3) χρόνια για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή ολική καταστροφή, καθώς και στεγαστικό επίδομα για διάστημα δύο (2) ετών.

Χρειάζεται τώρα ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα Πρόγραμμα CHIOS PASS, με έμφαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Αμανής. Απαιτείται Ανάδοχος Αναδάσωσης για την εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου οικολογικής αποκατάστασης. Όπως απαιτείται και ειδικό Ταμείο Αρωγής – Αναδοχής για έκτακτες και μη επιλέξιμες δαπάνες. Για να στηριχθούν οι μόνιμοι κάτοικοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μικρές επιχειρήσεις. Το σημαντικότερο, τώρα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ένα ολοκληρωμένο, εφαρμόσιμο Σχέδιο Ανάταξης, ένα σχέδιο που θα στηρίζεται στις ανάγκες, τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις των μονίμων κατοίκων.

Σε συνεργασία με τους κατοίκους, ακούγοντας τις αγωνίες τους, δίνοντας προτεραιότητα στην περιβαλλοντική αποκατάσταση, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αποκατάσταση των ζημιών, αλλά η προστασία της προοπτικής της Αμανής και η ολοκληρωμένη αναγέννηση, μια ολιστική πρωτοβουλία στήριξης της Αμανής. Η Βόρεια Χίος μπορεί, με σωστό σχεδιασμό και στήριξη, να αποδειχθεί παράδειγμα εθνικής ανθεκτικότητας και αναγέννησης, ανάλογη της ιστορίας και των ανθρώπων της.

Θα είμαστε όλοι παρόντες. Θα τα καταφέρουμε.