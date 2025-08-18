«Θυμήθηκαν» τη μεσαία τάξη

Στροφή στη μεσαία τάξη. Αυτή η φράση συμπυκνώνει εν πολλοίς τη στρατηγική της κυβέρνησης που θα λάβει σάρκα και οστά στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπου ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα ανακούφισης της μεσαίας τάξης που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνητικές πολιτικές.
Η μεσαία τάξη για μεγάλο μέρος της κυβερνητικής πλειοψηφίας θεωρείται προνομιακό πεδίο και η απομάκρυνση από τις ανάγκες της αποτελεί για πολλούς αιτία της κοινωνικής δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση. Σε αυτήν την αδιέξοδη κατάσταση έρχονται να προστεθούν οι σοβαρές κυβερνητικές αρρυθμίες που έχουν προκαλέσει εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. οι πολιτικές πιέσεις λόγω της διαχείρισης του σκανδάλου των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέο επεισόδιο στις «γαλάζιες» αντιδράσεις η ανακοίνωση του Μάξιμου Χαρακόπουλου στο περιθώριο της επίσκεψής του στην αγροτική περιοχή της Σαμαρίνας, στην οροσειρά της Πίνδου.
«Εδώ από τη Σαμαρίνα, το επίκεντρο της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, θέλω να επιστήσω την προσοχή για τα έως σήμερα αντανακλαστικά της πολιτείας στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση και διασπορά της ευλογιάς, που απειλεί με ξεκλήρισμα την αιγοπροβατοτροφία. Η αποτυχία των αρμόδιων αρχών στην αντιμετώπιση της ευλογιάς έχει ήδη δραματικές επιπτώσεις, καθώς χιλιάδες ζώα οδηγούνται σε σφαγή και ταφή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες των κτηνοτρόφων και την τοπική οικονομία που δέχονται σοβαρά πλήγματα» δήλωσε με νόημα ο «γαλάζιος» βουλευτής ρίχνοντας περισσότερο νερό στον μύλο της εσωστρέφειας που έχει πλήξει την Κ.Ο του κυβερνώντος κόμματος.
Σε αυτό το πλαίσιο επανήλθαν τα σενάρια περί εκλογικού νόμου, τα οποία είχε προσπαθήσει να κλείσει ο πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, μετά την όξυνση των πιέσεων που δέχεται η κυβερνητική πλειοψηφία φαίνεται πως έχουν επιστρέψει οι εισηγήσεις στον πρωθυπουργό για να εφαρμόσει τη στρατηγική των διπλών εκλογών. Αυτό προϋποθέτει φυσικά την αλλαγή του εκλογικού νόμου που θα χαμηλώνει το όριο των εδρών ως μπόνους που θα λαμβάνει το πρώτο κόμμα έτσι ώστε να σχηματιστεί ευκολότερα κυβέρνηση σε μια ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση εάν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες, κάτι που με τις παρούσες συνθήκες μοιάζει αρκετά πιθανό.
Αυτή τη σεναριολογία και την απροθυμία της κυβέρνησης να τοποθετηθεί ξανά για το ζήτημα στηλίτευσε με ανάρτησή του και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση του θέματος.
