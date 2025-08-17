Πυρόπληκτοι: Επίσκεψη «κατόπιν εορτής» και με μπόλικες υποσχέσεις

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζουν τις αυτοψίες σε κτίρια και υποδομές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά σε Αχαΐα, Χίο και Ζάκυνθο. Οι μηχανικοί των κλιμακίων χρψωησιμοποιούν ειδικά tablets και καταχωρούν τα δεδομένα των αυτοψιών σε online γεωχωρική βάση δεδομένων μέσω ψηφιακής εφαρμογής. Το σύστημα για λόγους ταχύτητας επιτρέπει την εισαγωγή των απαιτούμενων εγγράφων με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών και ψηφιακής υπογραφής. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από αυτοψίες που διενεργήθηκαν τελευταία, καταγράφηκαν τα εξής:

Α ΑΧΑΪΑ

1 Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 2 «πράσινα», 11 «κίτρινα», 20 «κόκκινα» (σύνολο: 33 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Αλισσού: 3 «πράσινα», 14 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 20 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Αχαϊκού: 2 «κόκκινα»

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αλισσού: 1 «κίτρινο», 1 «κόκκινο»

Δημοτική Κοινότητα Χαϊκαλίου: 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 5 κτίρια)

2 Δήμος Ερυμάνθου

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 6 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Ισώματος: 3 «κίτρινα»

3 Δήμος Πατρέων

Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων: 1 «πράσινο», 12 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 16 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Θεριανού: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο»

Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων: 2 «πράσινα», 6 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 9 κτίρια)

Β ΧΙΟΣ

1 Δήμος Χίου

Δημοτική Κοινότητα Βολισσού: 1 «πράσινο», 2 «κίτρινα», 1 «κόκκινο»

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς: 1 «κόκκινο»

Γ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

1 Δήμος Ζακύνθου

Δημοτική Κοινότητα Αγαλά: 4 «πράσινα», 8 «κίτρινα»

Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς: 1 «πράσινο», 1 «κίτρινο»

Σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός ο αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε: «Η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται. Ήδη έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων. [...] Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης. Οι πληγέντες πολίτες πρέπει να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής [...] Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διευθύνσεις της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε όλη την Ελλάδα, με το προσωπικό να έχει κατανεμηθεί αναλόγως των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε περιφέρεια, για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε στους πολίτες των πληγεισών περιοχών ότι είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις κατοικίες τους, προκειμένου τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις».

Στην Πάτρα η κυβέρνηση... πέντε ημέρες μετά τη φωτιά

Τη Δευτέρα, ο κ. Κατσαφάδος θα επισκεφθεί διαδοχικά τις περιοχές της Πάτρας και της Πρέβεζας. Στις 12.00, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής. Στις 17.00, ο υφυπουργός θα βρίσκεται στην Πρέβεζα, όπου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ζηρού στην Φιλιππιάδα, με συμμετοχή του Δημάρχου, αιρετών και αρμόδιων υπηρεσιών της περιοχής. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, εξήγγειλ πλέγμα μέτρων για την αποκατάσταση της ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές. Περιλαμβάνονται: