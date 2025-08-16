Η «επιθεώρηση» μέσω βιντεοκλήσης και το χαμόγελο του Μητσοτάκη

Χαμός στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται με αφορμή μια ανάρτηση που ανέβασε ο «γαλάζιος» βουλευτής της Χίου, Νότης Μηταράκης, σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βολισσό και έκαψε πάνω από 40.000 στρέμματα στο νησί.
Στην ανάρτησή του ο Ν. Μηταράκης αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης» με τον πρόεδρο της Βολισσού «και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες».
Την ανάρτηση συνοδεύει φωτογραφία στην οποία διακρίνεται χαμογελαστός ο πρωθυπουργός: γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
