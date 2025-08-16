Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.7° 26.3°
3 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 26.0°
1 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
3 BF
43%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
26%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
50%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.6° 27.6°
2 BF
43%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
35%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
25.6° 25.6°
2 BF
34%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
26.1° 25.2°
3 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 27.1°
2 BF
44%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
53%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.7°
0 BF
32%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
47%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
34%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.2° 27.2°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
5 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.6° 25.8°
2 BF
38%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 25.3°
2 BF
65%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
53%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.2° 20.2°
0 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
screen shot

Η «επιθεώρηση» μέσω βιντεοκλήσης και το χαμόγελο του Μητσοτάκη

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn. gr

Χαμός στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται με αφορμή μια ανάρτηση που ανέβασε ο «γαλάζιος» βουλευτής της Χίου, Νότης Μηταράκης, σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βολισσό και έκαψε πάνω από 40.000 στρέμματα στο νησί. 

Στην ανάρτησή του ο Ν. Μηταράκης αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης» με τον πρόεδρο της Βολισσού «και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες».

Την ανάρτηση συνοδεύει φωτογραφία στην οποία διακρίνεται χαμογελαστός ο πρωθυπουργός: γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Η «επιθεώρηση» μέσω βιντεοκλήσης και το χαμόγελο του Μητσοτάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual