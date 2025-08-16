Φταίνε πάντοτε οι άλλοι

Θεώρησε ως «εγκληματική και επικίνδυνη» τη στάση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, επειδή -κατά τα λεγόμενα του υπουργού- ενθάρρυνε πολίτες να αγνοήσουν τα μηνύματα εκκένωσης του 112, κάτι που ο ίδιος θεώρησε ανεπίτρεπτο και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που κυριολεκτικά σώζει ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Μάλιστα, κάποιοι διαδικτυακοί λογαριασμοί έφτασαν στο αισχρό σημείο να κατηγορήσουν τον δήμαρχο για εμπρησμούς, επαναφέροντας στο προσκήνιο την πιο αντιδραστική και αναχρονιστική εμφυλιοπολεμική ρητορική. Ολα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση, χαρακτήρισε «κατώτερο των περιστάσεων» τον Δήμο Πατρέων, επισημαίνοντας ότι τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρατηρήθηκαν σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό, τα καθαρισμένα οικόπεδα, αλλά και τη συνδρομή στην κατάσβεση.

Πιστή στο δόγμα του εσωτερικού εχθρού, η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά επιχείρησε να αποπροσανατολίσει από τις αντικειμενικές ευθύνες που έχει στη διαχείριση των πυρκαγιών που κατέστρεψαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της αχαϊκής πρωτεύουσας. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκε ο κομμουνιστής δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος δέχτηκε τη συντονισμένη επίθεση της κυβέρνησης αλλά και του προπαγανδιστικού μηχανισμού της στο διαδίκτυο, με την Ομάδα Αλήθειας και τα διαδικτυακά τρολ να τον κατηγορούν για επικίνδυνες τακτικές.

Τόνισε, επίσης, πως ο ίδιος ο δήμος είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη την ενεργοποίηση του 112, κάτι που, όπως είπε, δείχνει διγλωσσία στη στάση του κ. Πελετίδη - από τη μία ζητούσε το 112 κι από την άλλη έλεγε στους πολίτες να μην υπακούν στα μηνύματά του.

Απάντηση Πελετίδη

Ο κ. Πελετίδης αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του υπουργού «ντροπή» και προσπάθεια της κυβέρνησης να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Τόνισε δε ότι «είναι ντροπή να βγαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα καπνίζουν και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ό,τι μπορεί και να καταγγέλλει τον δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της».

Υποστήριξε ακόμη πως ο δήμος ανταποκρίθηκε σε κάθε κλήση του Πυροσβεστικού Σώματος, με υπαλλήλους, μηχανήματα και υδροφόρες να βρίσκονται στα μέτωπα, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανεπάρκεια μέσων και σχεδιασμού».

Οπως σημείωσε, οι οδηγίες του 112 δεν ήταν πάντοτε αποτελεσματικές και ότι όσοι πολίτες έμειναν και πάλεψαν για τα σπίτια τους κατάφεραν να αποφύγουν τα χειρότερα, χωρίς βέβαια, όπως είπε, να αμφισβητείται η αναγκαιότητα ύπαρξης του 112. Συμπλήρωσε δε ότι «με την ανεπάρκειά της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο δήμαρχος».

Στη διαμάχη παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας τη στάση του υπουργού και καταλογίζοντας στον δήμαρχο εγκληματικά ανεύθυνη συμπεριφορά. Υπενθύμισε τη σημασία της σωστής χρήσης του 112, φέρνοντας ως παράδειγμα τις τραγωδίες από το παρελθόν και σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να αμφισβητείται η λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που έχει αποδειχθεί σωτήριο σε πολλές περιπτώσεις.

Μήνυμα Μητσοτάκη

Στον απόηχο όλων αυτών των γεγονότων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε χθες τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων. Μάλιστα, μετά το πέρας της λειτουργίας, στην καθιερωμένη δήλωση επέλεξε να μην αναφερθεί στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή τη διαχείριση των πυρκαγιών.

«Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια ημέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης. Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς: στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, στους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση. Σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε πάντα τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα με ενότητα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ανάρτηση Μαρινάκη

Ωστόσο,σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και μέρους των ΜΜΕ, όπως είπε, κατηγορώντας τα για παραπληροφόρηση. Ειδικότερα, απέδωσε στην αντιπολίτευση πρόθεση να εκμεταλλευτεί την αγωνία των πολιτών και την τραγωδία από τις πυρκαγιές, με σκοπό την πολιτική εκμετάλλευση.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό για την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, έχει ενισχύσει τα μέσα, το προσωπικό και τα ψηφιακά εργαλεία, ενώ δίνει μάχη σε πρωτοφανείς και ακραίες κλιματικές συνθήκες που πλήττουν παράλληλα πολλές χώρες της Μεσογείου.

Ειδικότερα ανέφερε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα φέτος διαθέτει ιστορικά τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, με 18.000 άνδρες και γυναίκες, αυξημένο κατά 30% από το 2019. Η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο αριθμό πυροσβεστών ανά κάτοικο στην Ε.Ε. Επιπλέον, οι εποχικοί πυροσβέστες υπογράφουν πλέον συμβάσεις 8 μηνών, καλύπτοντας την παρατεταμένη αντιπυρική περίοδο λόγω κλιματικής κρίσης. Ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών και πολιτικής προστασίας έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επενδύει 2,1 δισ. ευρώ σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού εξοπλισμού (πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»). Υπερασπίστηκε το 112 ως μια εθνική κατάκτηση που σώζει ζωές, υπενθυμίζοντας την τραγωδία στο Μάτι, όπου, όπως είπε, δεν υπήρχε ούτε μία προειδοποίηση.

Ακόμη μεταξύ άλλων υποστήριξε πως η κυβέρνηση χρηματοδοτεί εκτεταμένα προγράμματα πρόληψης, όπως το πρόγραμμα Antinero με περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ από το 2022, καθώς και την ενίσχυση των δήμων με πόρους για καθαρισμούς οικοπέδων και πυροπροστασία. Φέτος έγιναν σημαντικές εργασίες σε περισσότερα από 250.000 στρέμματα δασικών περιοχών, ενώ ο αριθμός των επανδρωμένων drones που παρακολουθούν για φωτιές έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ενώ τέλος δήλωσε πως προϋπολογισμός για την πυρόσβεση και την πολιτική προστασία αυξήθηκε κατά 56% από το 2019 έως σήμερα, φτάνοντας τα 3,5 δισ. ευρώ.