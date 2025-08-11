Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας: Ο πρόεδρος έδωσε αναδρομικά... στον εαυτό του

Έχουν εκδοθεί αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζομένους και αναγνωρίζουν ότι τα αναδρομικά έπρεπε να εφαρμοστούν για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, χωρίς διάκριση.

Σε μία σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε η εφημερίδα «Αυγή» και ο δημοσιογράφος Κώστας Πουλακίδας. Σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο πρόεδρος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Τσίτουρας έδωσε... αναδρομικά στον εαυτό του 492.000 ευρώ, ακόμη και για την περίοδο που δεν λειτουργούσε η Αρχή.

Την ίδια ώρα που φέρεται να πλήρωνε τον... εαυτό του, δεν έδινε αναδρομικά σε υπαλλήλους της Αρχής που είχαν τα ίδια επαγγελματικά χαρακτηριστικά με εκείνον. Στις 4 Απριλίου 2023 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών για το μισθολόγιο των υπαλλήλων της ΑΠΑ, στην οποία ρητά προβλέπεται αποζημίωσή τους. Όμως ο Χρήστος Τσίτουρας, στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, εξέδωσε απόφαση στην οποία δίνει αναδρομική πληρωμή στους υπαλλήλους που προέρχονται από την ΥΠΑ και εξαιρεί από την αναδρομική πληρωμή τους υπαλλήλους που δεν προέρχονται από αυτήν. Με μία εξαίρεση: Σε όλη την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μόνο ένας έλαβε αναδρομική πληρωμή χωρίς να προέρχεται από την ΥΠΑ. Ο πρόεδρος Χρήστος Τσίτουρας, σύμφωνα με την αποκάλυψη της «Αυγής».

Γεγονός που οδήγησε μερικούς εκ των εργαζομένων να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Ήδη έχουν εκδοθεί αποφάσεις που τους δικαιώνουν τους εργαζομένους και αναγνωρίζουν ότι τα αναδρομικά έπρεπε να εφαρμοστούν για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους της, χωρίς διάκριση. Ωστόσο, ο διοικητής της ΑΠΑ φέρεται ότι εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που αποκαλύπτει η «Αυγή της Κυριακής», ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Τσίτουρας έχει υπογράψει μέσα σε έναν χρόνο τρεις αποφάσεις με τις οποίες δίνει στον εαυτό του συνολικά 492.000 ευρώ ως αναδρομική πληρωμή αποδοχών:

Για τα έτη 2020 και 2021 έδωσε αναδρομική πληρωμή αποδοχών 110.000 ευρώ (απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 32950/12.11.24). Για τα έτη 2022 και 2023 έδωσε αναδρομική πληρωμή αποδοχών 142.000 ευρώ (απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 29762/11.10.24). Για το έτος 2024 έδωσε αναδρομική πληρωμή αποδοχών 240.000 ευρώ (απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 28148/26.9.24).

Συγκεκριμένα, η Αρχή ξεκίνησε να λειτουργεί επίσημα τον Ιανουάριο του 2022, όμως ο Χρ. Τσίτουρας πληρώνεται και για το 2020 και για το 2021.