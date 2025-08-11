Δρόμοι διαφυγής από τα δύσκολα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες την παράδοση σε κυκλοφορία της νέας παράκαμψης του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα, που συνδέει απευθείας την πόλη της Λευκάδας με το τμήμα «Ακτιο - Δυτικός Αξονας».

Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο 16 χιλιομέτρων με νέα χάραξη μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων στην παράκαμψη Αγίου Νικολάου, που βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια, μειώνει τον χρόνο ταξιδιού και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το έργο εξυπηρετεί τους επισκέπτες ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τονίζοντας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

Αυτή η ανακοίνωση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης να αναβαθμίσει το μεταρρυθμιστικό προφίλ της, την ώρα που η κοινοβουλευτική ομάδα αντιμετωπίζει έντονες κοινωνικές πιέσεις εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ασφυκτικών οικονομικών συνθηκών που επηρεάζουν την αγορά. Η κυβέρνηση προετοιμάζει επίσης ένα πακέτο μέτρων εν όψει της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) τον Σεπτέμβριο του 2025, το οποίο αναμένεται να στηρίξει την οικονομία και την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Το προαναφερόμενο έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025, ενώ η σύνδεση αυτή διευκολύνει την πρόσβαση στο νησί, συνδέοντας τη Λευκάδα με την Ιόνια Οδό, την Αμβρακία Οδό και τη Ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας. Το συνολικό πλάτος του δρόμου φτάνει τα 11 μέτρα, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και ανώτατο όριο ταχύτητας 90 χλμ./ώρα στο τμήμα Βόνιτσα - Λευκάδα.

Οπως σημειώνει κυβερνητική πηγή, η ολοκλήρωση αυτού του έργου αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό βήμα που, παρά τις δυσκολίες, σηματοδοτεί την προσπάθεια της κυβέρνησης να παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα στον τομέα των υποδομών και της οικονομίας προκειμένου να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να διαχειριστεί τις τρέχουσες προκλήσεις.

Ωστόσο, η πραγματικότητα μοιάζει λίγο διαφορετική: ήδη τα σενάρια που θέλουν τον πρωθυπουργικό ανιψιό να επιστρέφει σε καίρια κυβερνητική θέση έχουν δημιουργήσει προβληματισμό στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ., όπου ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού διατηρεί φίλους αλλά και εχθρούς. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως η επιστροφή Δημητριάδη σηματοδοτεί αυτόχρημα και μια ωμή ομολογία αποτυχίας του κυβερνητικού έργου. Ολα αυτά, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιχειρήσει στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα για τον ίδιο και την κυβέρνηση.

Πόλωση με τους πρώην

Ο στόχος διττός: από τη μια, σκοπός του κυβερνητικού επιτελείου είναι να ανακοινωθεί ένα πακέτο που θα απαντάει στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας· από την άλλη, απ’ ό,τι φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιλέξει να εμβαθύνει τη στρατηγική πόλωσης απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στη σκληρή πτέρυγα εντός της Ν.Δ. που ενσαρκώνει την πάλαι ποτέ κραταιά λαϊκή Δεξιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να θέσει με ένταση το δίλημμα: ή οι πολιτικές της δικής του διακυβέρνησης, που οδήγησαν το κόμμα σε δύο εκλογικές νίκες, ή επιστροφή στην πολιτική που εκφράζεται από την εσωτερική αντιπολίτευση η οποία, σύμφωνα με την πρωθυπουργική αφήγηση, είχε οδηγήσει στο παρελθόν τη Ν.Δ. στα μικρότερα εκλογικά ποσοστά της. Συνεπώς, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα φαίνεται πως έχει επιλέξει να πάρει το ρίσκο που είτε θα οδηγήσει στην ανατροπή της παρούσας δημοσκοπικής φθοράς είτε θα βαθύνει κι άλλο το χάσμα με την κοινωνική αντιπολίτευση.