Η ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο της επαφής Μητσοτάκη με Ρούμπιο

Τη στιγμή που το Ισραήλ ετοιμάζεται να υλοποιήσει το φρικιαστικό του σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας παρά τις μαζικές αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως ανέφερε το Μαξίμου, συζητήθηκε η «αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων», τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με τη συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.
Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι «η στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο», βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο πολιτικών.
Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη ισχύ της διμερούς σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα και τον ρόλο της ως βασικού συμμάχου στο ΝΑΤΟ».
► Σύμφωνα με το Μαξίμου, συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στη Λιβύη, καθώς έγινε λόγος για την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας, που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Στο «τραπέζι» τέθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
