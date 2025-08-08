Αλλη με τις Φεράρι κι άλλος με τις «Λιμουζίνες»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που έπαιρναν και παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πολλά μηδενικά. Σήμερα η «Εφ.Συν.» φέρνει στο φως ακόμα μία «γαλάζια» οικογένεια -και λέμε οικογένεια, γιατί εν προκειμένω οι επιδοτήσεις μοιράζονται σε πολλά μέλη της (εμφανίζονται να είναι, δηλαδή, όλοι, αδέλφια, γονείς και παιδιά, κτηνοτρόφοι-ιδιοκτήτες ζώων).
Μοντέλο που συναντάμε και στην περίπτωση του γνωστού πια στο πανελλήνιο «Φραπέ» (Γιώργου Ξυλούρη), όπως θα καταδείξουμε στη συνέχεια. Αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι επιδοτήσεις δεν είναι επιλήψιμες ασφαλώς, αρκεί εκείνος που τις λαμβάνει, να μπορεί και να αποδείξει ότι τις δικαιούται.
«Λιμουζίνες»
Στο παρόν σημείωμα μας απασχολεί η κτηνοτροφική μονάδα της οικογένειας Ούτρα, που ιδρύθηκε το 1979, αλλά άρχισε να εκσυγχρονίζεται από το 1995, όταν πέρασε στα χέρια του γιου, Κωνσταντίνου Ούτρα. Δείχνουν όλα τόσο επαγγελματικά - είναι χαρακτηριστικό ότι η οικογενειακή αυτή επιχείρηση διαθέτει και ιστοσελίδα! Με έδρα την Κρηνίτσα Τρικάλων, η φάρμα εκτρέφει βοοειδή και άλογα. Υπάρχει, όμως, και κάτι κοινό με την Πόπη Σεμερτζίδου, τη «γαλάζια» κτηνοτρόφο της Κοζάνης - εκτός, φυσικά, από τις κομματικές προτιμήσεις. Εκείνη έχει αδυναμία στα γρήγορα, πολυτελή αυτοκίνητα με πολλούς ίππους, η οικογένεια Ούτρα στις… «Λιμουζίνες», όπως αποκαλούνται τα συμπαθή βοοειδή από την πόλη Λιμουζέν της Γαλλίας.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί αυτό που μας έλεγαν συνάδελφοι κτηνοτρόφοι του Κων. Ούτρα από την ευρύτερη περιοχή, ότι δύσκολα στεριώνει άλλος στο αποκαλούμενο και ως βασίλειο της οικογένειας Ούτρα.
Πολιτική δραστηριότητα
Ο Κωνσταντίνος Ούτρας δεν περιορίζεται, ωστόσο, στο επάγγελμά του, αλλά έχει έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά. «Γαλάζιος» αυτοδιοικητικός, ήταν αντιδήμαρχος στον Δήμο Πύλης, υπεύθυνος για τα τεχνικά έργα, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 επικαλούμενος προσωπικούς - επαγγελματικούς λόγους. Τοπικές ιστοσελίδες έγραψαν ότι τα παιδιά του έπρεπε να καταταγούν στον Στρατό για τη θητεία τους και, άρα, ήταν μονόδρομος για εκείνον να ασχοληθεί αποκλειστικά με την οικογενειακή επιχείρηση. Πάντως, οι ίδιες ιστοσελίδες προεξοφλούν ότι με τη λήξη της στρατιωτικής θητείας, ο πατέρας τους θα επιστρέψει στα αυτοδιοικητικά καθήκοντά του. Αν και «γαλάζιος» πάντως, δημοσιοποίησε τη διαμαρτυρία του προς την κυβέρνηση και τους τοπικούς βουλευτές, γιατί ο δήμος του εξαιρέθηκε από τις αποζημιώσεις για την καταστροφή του «Ντάνιελ».
Πολιτικός φίλος του συντοπίτη του, νυν γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ., Κώστα Σκρέκα, ο Κωνσταντίνος Ούτρας είχε κάνει, φαίνεται, δεύτερο σπίτι του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την πρώτη, μάλιστα, ημέρα της ανάληψης των κυβερνητικών καθηκόντων από τη Ν.Δ. Η άνεσή του με τους, κατά καιρούς, υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης αποτυπώνεται και στις αναρτήσεις που έχει κάνει μαζί τους.
Ειδικός στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Περισσότερο χαρακτηριστική ανάρτηση είναι αυτή με τον Λευτέρη Αυγενάκη: τη φωτογραφία τους από το υπουργείο ο Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος τη συνοδεύει με το εξής σχόλιο: «Από την σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκη, όπου συζητήθηκαν ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την νέα ΚΑΠ». Με άλλα λόγια, ο Κων. Ούτρας διαφημίζει ότι συζήτησε με τον Λ. Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - και πώς να μην το κάνει αφού ο ίδιος και οι συγγενείς του είχαν εξαιρετικές επιδόσεις με τις επιδοτήσεις του Οργανισμού, όπως θα φανεί και από τη συνέχεια.
Η... μαρτυριάρα πλατφόρμα
Αν θελήσει κανείς να ψάξει τι επιδότηση πήρε ο… γείτονάς του, υπάρχει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν αφήνει τίποτε στο σκοτάδι. Ο λόγος της -ενοχλητικής για κάποιους- διαφάνειας βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας: πλάι στο έμβλημα του αμαρτωλού Οργανισμού υπάρχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία και αξιώνει προφανώς την πλήρη διαφάνεια στις επιδοτήσεις. Αλλωστε, «τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα», αναφέρεται στη σελίδα των επιδοτήσεων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τα στοιχεία της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν μόνο την τελευταία διετία από την ημερομηνία της αρχικής τους δημοσιοποίησης.
Εν αρχή ρίχνουμε μια ματιά στην καρτέλα της εν λόγω οικογένειας από τα Τρίκαλα, ξεκινώντας από τον Κωνσταντίνο Ούτρα. Από τα δύο ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το 2024 (συνεπώς, οικονομικό έτος 2023) πήρε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 245.694 ευρώ και το 2023 (οικονομικό έτος 2022) 178.836. Διόλου ευκαταφρόνητες οι επιδοτήσεις και για τη σύζυγό του, Βασιλική Κομπή: 123.539 ευρώ το 2024 και 136.242 έναν χρόνο πριν. Με κριτήριο τα ποσά των επιδοτήσεων, περισσότερο επιτυχημένη επιχειρηματίας η κόρη τους, Αλίκη, με 258.598 (2024) και το ίδιο περίπου ποσό, 252.538, έναν χρόνο πριν (2023). Συνεπώς, το 2024 η οικογένεια του Κων. Ούτρα έλαβε 627.831 ευρώ.
Σημαντικές επιδοτήσεις και για την αδελφή του, Αναστασία Ούτρα: το 2024 έλαβε 89.928 ευρώ, ενώ το 2023 επιδοτήθηκε με 135.774 ευρώ. Στην οικογενειακή επιχείρηση συμμετέχει και ο αδελφός του Κων. Ούτρα, Λάμπρος, με μικρότερα οφέλη πάντως. Το 2024 αποκόμισε 26.301 ευρώ, πολύ λιγότερα από το 2023 (45.327 ευρώ). Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήθηκε και η σύζυγός του, Παρασκευή Αλεξίου: 26.310 το 2024 και 37.821 έναν χρόνο πριν. Συνολικά, το 2024 η οικογένεια Ούτρα έβαλε στα ταμεία της 770.370 ευρώ.
Οικογενειακό μοντέλο
Την εικόνα, μέλη της ίδιας οικογένειας να κάνουν αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις, τη συναντάμε πάντως και σε άλλα μέρη: στην Κρήτη φέρ’ ειπείν και την οικογένεια του πασίγνωστου «Φραπέ».
Ο Γεώργιος Ξυλούρης, όπως είναι το όνομά του, πήρε το 2024 106.240 ευρώ και το 2023 πήρε 129.118. Με την κτηνοτροφία, όμως, ασχολούνται και παίρνουν χωριστές επιδοτήσεις η γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και ο γαμπρός του. Η Περσεφόνη Καλλέργη, σύζυγος του Γ. Ξυλούρη -αν είμαστε σωστά πληροφορημένοι- έλαβε πέρυσι 62.210 ευρώ και 38.714 το 2023.
Πιο ψηλά, ο γιος τους, Βασίλης Ξυλούρης, με 97.423 ευρώ το 2024, σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι έναν χρόνο πριν (52.396). Η κόρη, Αικατερίνη Ξυλούρη, το 2024 έκανε λογαριασμό 76.746 ευρώ και 45.226 το 2023. Και η αδελφή της, Ελένη Ξυλούρη, ξεπέρασε τις 50.000 (ακριβέστερα, 52.140) το 2024, ποσό που υπολείπεται της επιδότησης του 2023 (64.778). Ο γαμπρός τους, Φανούριος Φραγκιαδάκης (αν είμαστε σωστά ενημερωμένοι), έλαβε το 2024 το ποσό των 46.879 ευρώ και εκείνο των 35.400 έναν χρόνο νωρίτερα. Συνολικά, οι επιδοτήσεις της οικογένειας Ξυλούρη έφτασαν τα 441.638 ευρώ για το 2024 (οικονομικό έτος 2023).
Αναγκαίες διευκρινίσεις
Οποιος παίρνει επιδοτήσεις, δεν σημαίνει ότι παρανομεί. Προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά -πιο σωστά, πρέπει να προσκομίζει- και λαμβάνει το ποσό που του αναγνωρίζουν εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ολοι το ίδιο αναλογικά, χωρίς μεσάζοντες και πολιτικούς μεσολαβητές. Την ίδια ώρα πάντως είναι γνωστό ότι χιλιάδες γεωργοί και κτηνοτρόφοι στενάζουν εξαιτίας του συνδυασμού υψηλό κόστος - χαμηλές τιμές στις οποίες παίρνουν οι έμποροι τα προϊόντα τους.
Υπάρχει το παράδειγμα του συντρόφου της πολιτεύτριας της Ν.Δ., Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του Χρήστου Μαγειρία, που δήλωσε: «Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένειά μου. Εχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός». Και, σε ποσά, «αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφός μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο» (τώρα, βέβαια, θα χρειαστεί να αποδείξουν ότι όλα είναι καλώς καμωμένα και μια... 12η φορά, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας). Οπως, λοιπόν, ο Χρ. Μαγειρίας δηλώνει «σωστός», κάτι αντίστοιχο κάλλιστα μπορεί να ισχύει και με άλλους κτηνοτρόφους, όπως σε αυτούς στους οποίους αναφερθήκαμε πιο πάνω.
Υπάρχουν, ωστόσο, κι εκείνοι που δυσπιστούν, όπως ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, που είπε χθες (EΡΤnews) για την Πόπη Σεμερτζίδου ότι «από τη στιγμή που υπάρχει μια έρευνα, και μάλιστα τόσο σοβαρή, σε βάρος της, είναι υποχρεωτική η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας».
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η πλατφόρμα δίνει πληροφορίες μόνο για τα τελευταία δύο έτη, 2024 και 2023 (οικονομικά έτη 2023 και 2022). Θα είχε, ωστόσο, τεράστιο ενδιαφέρον οι διωκτικές αρχές να βρουν τα στοιχεία και των προηγούμενων χρόνων, εστιάζοντας σε εκείνους που είναι στην κορυφή των επιδοτήσεων.
Προκαταρκτική εξέταση για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου
Και πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Προκαταρκτική εξέταση για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, οι οποίες φέρεται να κατευθύνθηκαν προς την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και σε μέλη του στενού οικογενειακού κύκλου της, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η αφορμή για την εισαγγελική εμπλοκή ήρθε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από δημοσίευμα του in.gr, στο οποίο αναφέρεται πως η πρώην υποψήφια βουλεύτρια της Ν.Δ. και συγγενικά της πρόσωπα φέρεται να έχουν λάβει, συνολικά, ποσά ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που προσεγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Προς ενίσχυση της διερεύνησης της υπόθεσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει τα ευρήματα της πρόσφατης –και καθυστερημένης– επιτόπιας έρευνας που πραγματοποίησε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την εν λόγω επέμβαση, κατασχέθηκαν κρίσιμα στοιχεία που φέρεται να αφορούν όχι μόνο την ίδια την Κ. Σεμερτζίδου αλλά και ακόμα περίπου οκτώ πρόσωπα, όλα με δραστηριότητα εγκατεστημένη στη Θεσσαλία.
Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η Καλλιόπη Σεμερτζίδου να οδηγηθεί σε παραίτηση από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας.
Σε επιστολή της προς τον γραμματέα του κόμματος, Κώστα Σκρέκα, η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι η ίδια και η οικογένειά της «έχουν βρεθεί στο στόχαστρο στοχευμένων και αβάσιμων επιθέσεων μέσω ψευδών αναρτήσεων και δημοσιευμάτων». Οπως αναφέρει, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δυσφημούν το πρόσωπό της αλλά και την επαγγελματική της διαδρομή. «Οι επαγγελματικές μας δραστηριότητες είναι απολύτως σύννομες και διαφανείς», τονίζει στην επιστολή της, προσθέτοντας ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά για την προάσπιση της υπόληψής της.
Την παραίτησή της, πάντως, τη χαρακτήρισε πολιτική απόφαση, επισημαίνοντας ότι προέβη σε αυτή «για να προστατεύσει την παράταξη από κάθε προσπάθεια στοχοποίησης», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι παραμένει ενεργή στα κομματικά δρώμενα της Ν.Δ.
Υπενθυμίζεται ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου είχε θέσει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2019, στον νομό Κοζάνης.
Πολιτικές αντιδράσεις
Η είδηση για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την Κ. Σεμερτζίδου επιβεβαίωσε εν πολλοίς τις θέσεις της αντιπολίτευσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ προσέγγισε, ειδικότερα, το θέμα σε συνδυασμό με σχετικές δηλώσεις του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα. Η τοποθέτησή του, συγκεκριμένα, υπέρ της Ευρ. Εισαγγελίας έδωσε τη λαβή στη Χαρ. Τρικούπη να σχολιάσει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «είναι εκτός γραμμής, καθώς εκείνος πρώτος έσυρε τον χορό των επιθέσεων κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Ενώ με αφορμή τη φράση του Ι. Μπούγα για «υποχρεωτική αναστολή της κομματικής ιδιότητας» της κυρίας Σεμερτζίδου, το ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Στο Μαξίμου ακούει κανείς;».
«Περίμεναν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την έφοδο της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ασχοληθούν με το πλιάτσικο των γαλάζιων ακρίδων;», διερωτήθηκε, από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εκθέσει τη χώρα και τον κ. Μητσοτάκη σε όλη την Ευρώπη αλλά η κυβέρνηση διαδίδει ότι έως το τέλος Αυγούστου “θα έχει εικόνα”! Τη στιγμή που οι δύο παραιτημένοι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μιλήσει ήδη δημόσια και είχαν ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη!», σχολίασε με νόημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Τέλος, το Κίνημα Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του επισήμανε: «Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις υπέρογκες “επιδοτήσεις” που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Σεμερτζίδου/Μαγειρία επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε αναφέρει εξαρχής και τεκμηριώσει πλήρως: Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε συγκροτηθεί και λειτουργούσε εγκληματική οργάνωση, με δομή, ιεραρχία και σαφείς οικονομικές και πολιτικές στοχεύσεις».
