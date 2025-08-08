Αλλη με τις Φεράρι κι άλλος με τις «Λιμουζίνες»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που έπαιρναν και παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πολλά μηδενικά. Σήμερα η «Εφ.Συν.» φέρνει στο φως ακόμα μία «γαλάζια» οικογένεια -και λέμε οικογένεια, γιατί εν προκειμένω οι επιδοτήσεις μοιράζονται σε πολλά μέλη της (εμφανίζονται να είναι, δηλαδή, όλοι, αδέλφια, γονείς και παιδιά, κτηνοτρόφοι-ιδιοκτήτες ζώων).

Μοντέλο που συναντάμε και στην περίπτωση του γνωστού πια στο πανελλήνιο «Φραπέ» (Γιώργου Ξυλούρη), όπως θα καταδείξουμε στη συνέχεια. Αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι επιδοτήσεις δεν είναι επιλήψιμες ασφαλώς, αρκεί εκείνος που τις λαμβάνει, να μπορεί και να αποδείξει ότι τις δικαιούται.

Εξαψήφια η επιδότηση για τον μεγαλοκτηνοτρόφο της Θεσσαλίας, Κων. Ούτρα, χωρίς να υπολογίζονται τα συγγενικά του πρόσωπα.

«Λιμουζίνες»

Στο παρόν σημείωμα μας απασχολεί η κτηνοτροφική μονάδα της οικογένειας Ούτρα, που ιδρύθηκε το 1979, αλλά άρχισε να εκσυγχρονίζεται από το 1995, όταν πέρασε στα χέρια του γιου, Κωνσταντίνου Ούτρα. Δείχνουν όλα τόσο επαγγελματικά - είναι χαρακτηριστικό ότι η οικογενειακή αυτή επιχείρηση διαθέτει και ιστοσελίδα! Με έδρα την Κρηνίτσα Τρικάλων, η φάρμα εκτρέφει βοοειδή και άλογα. Υπάρχει, όμως, και κάτι κοινό με την Πόπη Σεμερτζίδου, τη «γαλάζια» κτηνοτρόφο της Κοζάνης - εκτός, φυσικά, από τις κομματικές προτιμήσεις. Εκείνη έχει αδυναμία στα γρήγορα, πολυτελή αυτοκίνητα με πολλούς ίππους, η οικογένεια Ούτρα στις… «Λιμουζίνες», όπως αποκαλούνται τα συμπαθή βοοειδή από την πόλη Λιμουζέν της Γαλλίας.

Αγελάδα ράτσας Λιμουζίν | © Dreamstime.com

Αξίζει πάντως να σημειωθεί αυτό που μας έλεγαν συνάδελφοι κτηνοτρόφοι του Κων. Ούτρα από την ευρύτερη περιοχή, ότι δύσκολα στεριώνει άλλος στο αποκαλούμενο και ως βασίλειο της οικογένειας Ούτρα.

Πολιτική δραστηριότητα

Ο Κωνσταντίνος Ούτρας δεν περιορίζεται, ωστόσο, στο επάγγελμά του, αλλά έχει έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά. «Γαλάζιος» αυτοδιοικητικός, ήταν αντιδήμαρχος στον Δήμο Πύλης, υπεύθυνος για τα τεχνικά έργα, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 επικαλούμενος προσωπικούς - επαγγελματικούς λόγους. Τοπικές ιστοσελίδες έγραψαν ότι τα παιδιά του έπρεπε να καταταγούν στον Στρατό για τη θητεία τους και, άρα, ήταν μονόδρομος για εκείνον να ασχοληθεί αποκλειστικά με την οικογενειακή επιχείρηση. Πάντως, οι ίδιες ιστοσελίδες προεξοφλούν ότι με τη λήξη της στρατιωτικής θητείας, ο πατέρας τους θα επιστρέψει στα αυτοδιοικητικά καθήκοντά του. Αν και «γαλάζιος» πάντως, δημοσιοποίησε τη διαμαρτυρία του προς την κυβέρνηση και τους τοπικούς βουλευτές, γιατί ο δήμος του εξαιρέθηκε από τις αποζημιώσεις για την καταστροφή του «Ντάνιελ».

Πολιτικός φίλος του συντοπίτη του, νυν γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ., Κώστα Σκρέκα, ο Κωνσταντίνος Ούτρας είχε κάνει, φαίνεται, δεύτερο σπίτι του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την πρώτη, μάλιστα, ημέρα της ανάληψης των κυβερνητικών καθηκόντων από τη Ν.Δ. Η άνεσή του με τους, κατά καιρούς, υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης αποτυπώνεται και στις αναρτήσεις που έχει κάνει μαζί τους.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Κωνσταντίνος Ούτρας δίνουν τα χέρια, συζητώντας για τον... ΟΠΕΚΕΠΕ!

Ειδικός στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερο χαρακτηριστική ανάρτηση είναι αυτή με τον Λευτέρη Αυγενάκη: τη φωτογραφία τους από το υπουργείο ο Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος τη συνοδεύει με το εξής σχόλιο: «Από την σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκη, όπου συζητήθηκαν ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την νέα ΚΑΠ». Με άλλα λόγια, ο Κων. Ούτρας διαφημίζει ότι συζήτησε με τον Λ. Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - και πώς να μην το κάνει αφού ο ίδιος και οι συγγενείς του είχαν εξαιρετικές επιδόσεις με τις επιδοτήσεις του Οργανισμού, όπως θα φανεί και από τη συνέχεια.

Η... μαρτυριάρα πλατφόρμα

Αν θελήσει κανείς να ψάξει τι επιδότηση πήρε ο… γείτονάς του, υπάρχει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν αφήνει τίποτε στο σκοτάδι. Ο λόγος της -ενοχλητικής για κάποιους- διαφάνειας βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας: πλάι στο έμβλημα του αμαρτωλού Οργανισμού υπάρχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία και αξιώνει προφανώς την πλήρη διαφάνεια στις επιδοτήσεις. Αλλωστε, «τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα», αναφέρεται στη σελίδα των επιδοτήσεων. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τα στοιχεία της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν μόνο την τελευταία διετία από την ημερομηνία της αρχικής τους δημοσιοποίησης.

Εν αρχή ρίχνουμε μια ματιά στην καρτέλα της εν λόγω οικογένειας από τα Τρίκαλα, ξεκινώντας από τον Κωνσταντίνο Ούτρα. Από τα δύο ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το 2024 (συνεπώς, οικονομικό έτος 2023) πήρε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 245.694 ευρώ και το 2023 (οικονομικό έτος 2022) 178.836. Διόλου ευκαταφρόνητες οι επιδοτήσεις και για τη σύζυγό του, Βασιλική Κομπή: 123.539 ευρώ το 2024 και 136.242 έναν χρόνο πριν. Με κριτήριο τα ποσά των επιδοτήσεων, περισσότερο επιτυχημένη επιχειρηματίας η κόρη τους, Αλίκη, με 258.598 (2024) και το ίδιο περίπου ποσό, 252.538, έναν χρόνο πριν (2023). Συνεπώς, το 2024 η οικογένεια του Κων. Ούτρα έλαβε 627.831 ευρώ.

Σημαντικές επιδοτήσεις και για την αδελφή του, Αναστασία Ούτρα: το 2024 έλαβε 89.928 ευρώ, ενώ το 2023 επιδοτήθηκε με 135.774 ευρώ. Στην οικογενειακή επιχείρηση συμμετέχει και ο αδελφός του Κων. Ούτρα, Λάμπρος, με μικρότερα οφέλη πάντως. Το 2024 αποκόμισε 26.301 ευρώ, πολύ λιγότερα από το 2023 (45.327 ευρώ). Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήθηκε και η σύζυγός του, Παρασκευή Αλεξίου: 26.310 το 2024 και 37.821 έναν χρόνο πριν. Συνολικά, το 2024 η οικογένεια Ούτρα έβαλε στα ταμεία της 770.370 ευρώ.

Οικογενειακό μοντέλο

Την εικόνα, μέλη της ίδιας οικογένειας να κάνουν αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις, τη συναντάμε πάντως και σε άλλα μέρη: στην Κρήτη φέρ’ ειπείν και την οικογένεια του πασίγνωστου «Φραπέ».

Ολη η Ελλάδα έμαθε για τον... «Φραπέ» (Γ. Ξυλούρη): ιδού η επιδότηση που πήρε μόνο το 2024

Ο Γεώργιος Ξυλούρης, όπως είναι το όνομά του, πήρε το 2024 106.240 ευρώ και το 2023 πήρε 129.118. Με την κτηνοτροφία, όμως, ασχολούνται και παίρνουν χωριστές επιδοτήσεις η γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και ο γαμπρός του. Η Περσεφόνη Καλλέργη, σύζυγος του Γ. Ξυλούρη -αν είμαστε σωστά πληροφορημένοι- έλαβε πέρυσι 62.210 ευρώ και 38.714 το 2023.

Πιο ψηλά, ο γιος τους, Βασίλης Ξυλούρης, με 97.423 ευρώ το 2024, σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι έναν χρόνο πριν (52.396). Η κόρη, Αικατερίνη Ξυλούρη, το 2024 έκανε λογαριασμό 76.746 ευρώ και 45.226 το 2023. Και η αδελφή της, Ελένη Ξυλούρη, ξεπέρασε τις 50.000 (ακριβέστερα, 52.140) το 2024, ποσό που υπολείπεται της επιδότησης του 2023 (64.778). Ο γαμπρός τους, Φανούριος Φραγκιαδάκης (αν είμαστε σωστά ενημερωμένοι), έλαβε το 2024 το ποσό των 46.879 ευρώ και εκείνο των 35.400 έναν χρόνο νωρίτερα. Συνολικά, οι επιδοτήσεις της οικογένειας Ξυλούρη έφτασαν τα 441.638 ευρώ για το 2024 (οικονομικό έτος 2023).