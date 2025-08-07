«Ξέφυγε» ο Γεωργιάδης πάλι - αυτή τη φορά στη Ρόδο

Εκτός ελέγχου βγήκε ξανά ο Άδωνης Γεωργιάδης στη σχετική συζήτηση βάζοντας χωρίς λόγο τις φωνές στους εργαζόμενους και ο καυγάς άναψε με σεκιουριτάδες να βγάζουν από την αίθουσα όποιον είχε το θάρρος να διαμαρτυρηθεί για την απαξίωση των υγειονομικών υποδομών στο νησί.
Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η ένταση στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Ρόδου ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, ο Άδωνης Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο λένε ψέματα», με τους γιατρούς και τους λοιπούς εργαζόμενους στο αμφιθέατρο να αντιδρούν έντονα και να φωνάζουν «ντροπή!», λέγοντας ότι έχουν ηθική.
Τότε ο Άδωνις Γεωργιάδης έχετε τη ψυχραιμία του και φώναζε σε έξαλλη κατάσταση: «Δεν είναι ηθικός ο κ.Σοκορέλος (σ.σ. ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου); Δεν ντρέπεστε;».
«Γιατί φωνάζετε; Μην τσιρίζετε. Για ηρεμήστε», του απάντησαν οι εργαζόμενοι. Οι εκπρόσωποι γιατρών και εργαζομένων για μια ακόμα φορά έθεσαν τα στοιχεία για τις δραματικές ελλείψεις στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τα απέρριψε ως αναληθή.
Οι υγειονομικοί ενημέρωσαν για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο παρά τις αντιρρήσεις του κ. Γεωργιάδη. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας έφτασε στο νοσοκομείο Ρόδου με μεγάλη καθυστέρηση τουλάχιστον δύο ωρών, από την ώρα που τον περίμεναν.
Η κατάσταση έγινε εκ νέου εκρηκτική όταν ακούστηκε, πως οι γιατροί έκλεισαν το νοσοκομείο. Σε πολλές στιγμές εμφανίστηκαν σεκιουριτάδες που «έβγαζαν» με το παραμικρό από την αίθουσα γιατρούς που αντιδρούσαν στους αναληθείς ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας.
