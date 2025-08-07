Ακροδεξιό «σόου» Πλεύρη σε δομές μεταναστών - Νταηλίκια σε όσους τους αρνούνται το άσυλο

Δύο έως πέντε χρόνια φυλακή θα περιμένουν τους μετανάστες οι οποίοι θα βλέπουν την αίτηση ασύλου τους να απορρίπτεται, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη. Αυτά είπε στο ακροδεξιό σόου που ετοίμασε στις δομές μεταναστών που επισκέφθηκε σήμερα.

Άλλο ένα σόου ακροδεξιάς έπαρσης επεφύλαξε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε στις υπηρεσίες υποδοχής μεταναστών σε Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Θήβα και Σχιστό. Το «σόου» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εισόδου στη Βουλή του αντιδραστικού νομοσχεδίου για τις απελάσεις μεταναστών, το οποίο προβλέπει -μεταξύ άλλων- και φυλακίσεις από δύο έως πέντε χρόνια σε όσους θα απορρίπτεται η αίτηση ασύλου.

Τον υπουργό συνόδευσαν ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής καθώς και ο διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ιωάννης Φραγκούλης. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο κ. Πλεύρης επισκέφθηκε διαδοχικά τις δομές σε Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Θήβα και Σχιστό. Σε κάθε μία περιηγήθηκε στους χώρους, ενημερώθηκε αναλυτικά για τις υφιστάμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης, διαπίστωσε προβλήματα λειτουργίας και συνομίλησε με τους διοικητές, καθώς και με εργαζόμενους των δομών.

Όπως τόνισε υπουργός κατά τη διάρκεια της περιοδείας του: «Σήμερα κάνουμε επίσκεψη σε όλες τις δομές που βρίσκονται πλησίον του νομού Αττικής. Η βασική στόχευση είναι, πέρα από το να γνωρίσω τους ανθρώπους και να δω τις δομές, να είμαστε προετοιμασμένοι για τη νέα στόχευση που θα έχει το νομοσχέδιο».

«Πλέον, μέσα στις δομές, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση προς όσους αιτούνται άσυλο ότι σε περίπτωση που η αίτησή τους απορριφθεί και πρόκειται για στοχευμένες ομάδες που γνωρίζουμε ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τότε θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη. Στόχος μας είναι να επισπεύσουμε τις επιστροφές, ακόμα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου» επεσήμανε ο κ. Πλεύρης.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως «πρέπει από νωρίς να είναι σαφές ότι η παράνομη διαμονή στη χώρα έχει συνέπειες, και οι συνέπειες αυτές περιλαμβάνουν τη στέρηση της ελευθερίας. Προετοιμάζουμε, λοιπόν, τις δομές μας, ώστε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να είναι απολύτως έτοιμες για την πλήρη ενημέρωση και εφαρμογή του νέου πλαισίου».

Τέλος, ο κ. Πλεύρης τόνισε πως η λειτουργία των δομών θα προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις του νέου νόμου, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της σκληρής πολιτικής αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης.