Η ιδιωτικοποίηση της… ιδιωτικοποίησης

Αποποιούμενη την τυπική ευθύνη των ιδιωτικοποιήσεων, η πανταχού παρούσα και τα πάντα… πληρούσα κυβέρνηση Μητσοτάκη, κινούσε τα νήματα σε όλα και μέχρι τέλους – «άτυπη», αλλά παντοδύναμη εξουσία.

Πριν από πολλά χρόνια, οι νεοφιλελεύθεροι απέφευγαν συνειδητά να χρησιμοποιήσουν τον όρο ιδιωτικοποίηση. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιούσαν τον όρο αποκρατικοποίηση. Οχι τυχαία: η καμπάνια απαξίωσης του Δημοσίου ήταν στο φόρτε της (ελλείμματα, αναξιοκρατία, πελατειακό σύστημα, Δημόσιο = «κακός επιχειρηματίας», «τεμπέληδες» και υπεράριθμοι υπάλληλοι κ.λπ. κ.λπ.), οπότε ο όρος αποκρατικοποίηση προβαλλόταν σε πλαίσιο «εξυγιαντικό» και «απελευθερωτικό».

Οταν οι ιδιωτικοποιήσεις επιβλήθηκαν ως μέθοδος πολιτικής, κανονικοποιήθηκαν και εν ολίγοις μπήκαν στον αυτόματο πιλότο, ο όρος αποκρατικοποίηση ήταν πλέον άχρηστος και αντικαταστάθηκε με τον όρο ιδιωτικοποίηση, ο οποίος είχε στο μεταξύ «προικιστεί» με θετικά νοήματα.

📌Παραδέχτηκε το γράμμα, κρύφτηκε σε… λεπτομέρειες

👉Σε μισές αλήθειες γαντζώθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης για να απαντήσει στην αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» για τα ΕΛΤΑ

[του Γιάννη Μπαζαίου]https://t.co/TJhVKQCZX6 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) November 4, 2025

Επί των κυβερνήσεων του Κυρ. Μητσοτάκη έγινε το ύστατο άλμα: το Δημόσιο, αφού συστηματικά και επί χρόνια αποδείχθηκε κατά συρροή και εξακολούθηση κακός επιχειρηματίας εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος στην οργάνωση και εκτέλεση των ιδιωτικοποιήσεων μέχρι να ξεπουληθεί το… σύμπαν, αποποιήθηκε και την τυπική ευθύνη γι’ αυτές, μεταφέροντας το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας περιουσίας του στο υπερταμείο και την ΕΤΑΔ. Σε αυτό το ανώτατο στάδιο των ιδιωτικοποιήσεων… ιδιωτικοποιήθηκε και η διαδικασία ιδιωτικοποίησης – εμμέσως πλην σαφώς.

Ετσι και με τα ΕΛΤΑ: έγιναν αρμοδιότητας του Υπερταμείου, οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία με αρνητικά κεφάλαια με ευθύνη του Δημοσίου, που δεν κατέβαλλε τα οφειλόμενα, και τώρα επιχειρείται η παράδοσή τους, δεμένων… πισθάγκωνα, στους ιδιώτες επιχειρηματίες του κλάδου. Τα κατέστρεψε συνειδητά, με συστηματικότητα και κυνική εκτελεστική δεινότητα, ο κακός επιχειρηματίας-κράτος (δηλαδή το Μαξίμου) για να τα εκχωρήσει στους ιδιώτες του κλάδου πάμφτωχα και πάμφθηνα.

Οταν λοιπόν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο άνθρωπος των πλέον περιώνυμων «ειδικών αποστολών» ιδιωτικοποίησης, ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για τη λίστα… προγραφών με τα 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που πάνε για κλείσιμο, το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι ψεύδεται –και η «Εφ.Συν.» το αποδεικνύει και στο σημερινό της φύλλο–, αλλά ότι κρύβεται πίσω από την αποποίηση ευθύνης για τις ιδιωτικοποιήσεις, αποποίηση ευθύνης την οποία ο ίδιος ένθερμα εγκατέστησε. Το λες και κατασκευή άλλοθι…