Η αυριανή παρέλαση

Αύριο, ημέρα της 28ης Οκτωβρίου και του «ΟΧΙ», ημέρα δηλαδή της αντίστασης ως συγκεκριμένη και ως διαχρονική έννοια και πράξη, οι μαθητές θα παρελάσουν μπροστά από τον Αγνωστο Στρατιώτη. Αλλά το μνημείο που συμβολίζει, από ιστορική άποψη, έστω και μεροληπτικά, αυτή την αντίσταση και αυτό το «ΟΧΙ» έχει ήδη υποστεί τη μεγαλύτερη αλλοίωση του συμβολισμού του. Μπροστά του απαγορεύεται κάθε αντίσταση και κάθε «ΟΧΙ».

Χθες, προπαραμονή της επετείου, ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμα του από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μίλησε επί παντός επιστητού αλλά δεν βρήκε λέξη να πει για τον Αγνωστο Στρατιώτη. Τι να πει; Οτι εκεί, όπου τιμώνται εκείνοι οι χιλιάδες αφανείς που έδωσαν τη ζωή τους αντιστεκόμενοι, πλέον δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας; Οτι ο Αγνωστος Στρατιώτης από μνημείο αντίστασης, τώρα με νόμο θα μετατραπεί σε χώρο συντριβής της Αντίστασης και σε μνημείο επιβολής της υποταγής;

Αύριο οι μαθήτριες και οι μαθητές θα παρελάσουν μπροστά από το μνημείο. Πολλοί από αυτούς, ίσως οι περισσότεροι, αν δεν έχουν φροντίσει οι γονείς τους να τους το μάθουν, δεν θα γνωρίζουν ούτε τη διαχρονική - ιστορική αξία του μνημείου, ούτε την αλλοίωση που επέβαλε στη σημασία του ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του ψηφίζοντας την επαίσχυντη τροπολογία.

Καλό είναι να μάθουν. Γιατί απέναντί τους θα έχουν τους επισήμους. Κι ανάμεσά τους τους εκπροσώπους μιας εξουσίας που θέλει αυτά τα παιδιά, δηλαδή την αυριανή Ελλάδα, να έχουν μεγαλώσει σε συνθήκες συσταλτικής ελευθερίας, της ελευθερίας των περιορισμών και του «απαγορεύεται».

Καλό είναι να μάθουν. Γιατί τίποτα δεν κερδήθηκε χωρίς αντίσταση, τίποτα δεν χαρίστηκε χωρίς τα «όχι» απέναντι σε κάθε εξουσία, εγχώρια ή ξένη, που θέλησε να επιβληθεί περνώντας πάνω από δικαιώματα και κατακτήσεις των ανθρώπων, φαλκιδεύοντας ιδανικά και αξίες. Γιατί ό,τι χάνεται εύκολα στοιχίζει πανάκριβα για να αποκτηθεί και πάλι. Γιατί τα πισωγυρίσματα στην Ιστορία μπορεί να συμβαίνουν σε μερικές ώρες, αλλά διατρέχουν τον χρόνο κατά δεκαετίες και αιώνες. Γιατί η κοινωνική πρόοδος είναι ανήφορος και η κοινωνική οπισθοδρόμηση είναι κατήφορος.

Αύριο, περνώντας μπροστά από τον Αγνωστο Στρατιώτη, οι μαθητές και οι μαθήτριες, αν θέλουν να τιμήσουν την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καλό είναι να μην κοιτάξουν προς το μνημείο αλλά προς το κάτω μέρος της Πλατείας. Εκεί επιτρέπεται ακόμα το «ΟΧΙ» και η αντίσταση.