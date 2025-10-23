Το ρήγμα στη Ν.Δ. είναι οριστικό

Με την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη, την οποία παρεμπιπτόντως ψήφισαν οι βουλευτές της Ν.Δ. και βουλευτές από τους πρώην «Σπαρτιάτες», ο πρωθυπουργός επιχείρησε να διχάσει την κοινωνία. Να χωρίσει και πάλι τους Ελληνες σε πατριώτες και απάτριδες, σε νομοταγείς και ταραξίες, σε αυτούς που σέβονται τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος και σε ασεβείς.

Εκείνο που κατάφερε ήταν να διχάσει το κόμμα του, καθώς τράβηξε μια ευθεία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θεσμική-δημοκρατική παραδοσιακή Δεξιά και τους κεντρογενείς νεοφιλελεύθερους της Ν.Δ. που δεν διστάζουν να συναλλάσσονται με την Ακροδεξιά, ειδικά όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε μέτρα περιστολής των δημοκρατικών ελευθεριών των πολιτών.

Η θεσμική-δημοκρατική Δεξιά, που μετά τη Μεταπολίτευση προσδιορίζεται ως καραμανλική, διακρίνεται από ένα πλαίσιο αρχών τις οποίες θεωρεί κληρονομιά και ταυτότητά της. Πρόκειται για τα θεμέλια της μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας, όπως τα έθεσε ο ιδρυτής της, Κωνσταντίνος Καραμανλής. Πάνω σε αυτά συνήθως πορεύεται και με αυτά ως βάση διατυπώνει τον σύγχρονο πολιτικό της λόγο.

Ο κεντρογενής νεοφιλελευθερισμός είναι η Δεξιά του Κέντρου. Ενα κράμα ανθρώπων και αντιλήψεων που έχει βάθος στην Ιστορία αυτού του τόπου. Αυτό το Κέντρο ηγήθηκε της μεταβαρκιζιανής περιόδου, της περιόδου του Εμφυλίου αλλά και της μετεμφυλιακής εποχής. Βαθιά αντικομμουνιστικό τότε, βαθιά αντιλαϊκό σήμερα, άλλοτε αυτονομείται από τη δεξιά παράταξη κι άλλοτε προσχωρεί σε αυτήν διατηρώντας αναλλοίωτα δύο χαρακτηριστικά, τα οποία διαμορφώνουν και την εκάστοτε τελική πολιτική συμπεριφορά του: το μίσος του για καθετί αριστερό-λαϊκό και την απόλυτη δουλικότητά του προς τα κατεστημένα συμφέροντα, εγχώρια και ξένα.

Σήμερα αυτό το Κέντρο ηγείται της Ν.Δ. Και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει φέρει τη λαϊκή Δεξιά σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς έγινε και με την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη, καθώς κανένας καραμανλικός-παραδοσιακός δεξιός δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τη μετατροπή της άνω πλατείας Συντάγματος σε στρατόπεδο ή τη χρήση του στρατού ως δύναμης καταστολής λαϊκών κινητοποιήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η αντίδραση του Νίκου Δένδια ήταν αναμενόμενη. Η απόφασή του, δε, να διαφοροποιηθεί δημόσια ήταν επιβεβλημένη, από τη στιγμή που ο ίδιος ήθελε να μείνει συνεπής στις αρχές του. Τώρα το ρήγμα είναι οριστικό και δρόμος επιστροφής δεν υπάρχει ούτε γι’ αυτόν ούτε για τον Κυρ. Μητσοτάκη ούτε γι’ αυτούς που τους στηρίζουν. Σύντομα θα δούμε και τη συνέχεια.