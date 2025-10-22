Θυμηθείτε, κύριε Μητσοτάκη...

Οφείλουμε να θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι η πλατεία Συντάγματος στο σύνολό της -πολύ πριν δημιουργηθεί το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη- είναι ο χώρος στον οποίο εκδηλώθηκε η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 για να αποκτήσει η χώρα Σύνταγμα. Σε αυτό το γεγονός οφείλει το όνομά της.



Οφείλουμε να θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι το μνημείο χωροθετήθηκε στον συγκεκριμένο χώρο, στον τοίχο μπροστά στα παλαιά ανάκτορα πριν στεγάσουν τη σημερινή Βουλή και όταν ο δικτάτορας Πάγκαλος τα ήθελε για να στεγαστεί το υπουργείο Στρατιωτικών (Αμυνας με τους σημερινούς πολιτικούς όρους).



Η Ιστορία θέλησε τελικά να είναι ένα μνημείο στον τοίχο του περιβόλου της Βουλής. Ενα μνημείο που λόγω θέσης συνδέει το Σύνταγμα ως Ιστορία και ως περιεχόμενο με την έκφραση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που είναι η Βουλή. Κατά συνέπεια είναι ένα μνημείο που δεν μπορεί να λειτουργεί ούτε σε βάρος του Συντάγματος, ούτε σε βάρος της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ούτε σε βάρος της διαμαρτυρίας του λαού.



Είναι αφιερωμένο στον Αγνωστο Στρατιώτη, δηλαδή στα παιδιά του ελληνικού λαού που υπηρέτησαν και υπηρετούν την πατρίδα και δίνουν και τη ζωή τους γι’ αυτήν. Κι έτσι καθίσταται εκ των πραγμάτων ένα μνημείο που ενώνει τον λαό με τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα δημοκρατικά δικαιώματα και όχι ένα μνημείο που διαχωρίζεται από αυτά.



Οφείλουμε να θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη πως το μνημείο αυτό ο λαός το σεβάστηκε σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Και ουδέποτε το βεβήλωσε, τόσο στις δύσκολες παλαιότερες εποχές όσο και στις σύγχρονες. Γιατί ο Στρατιώτης είναι παιδί του κάθε πολίτη, υπάρχει για να προστατεύει την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα, άρα την ελευθερία του πολίτη, κι όχι για να στρέφεται εναντίον της. Οποτε συνέβη το αντίθετο, το μνημείο τσαλαπατήθηκε, όπως και η χώρα που βρέθηκε υπό καθεστώς τυραννίας.



Οφείλουμε να θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι το μνημείο βεβηλώθηκε από δικτάτορες, δωσίλογους, φασίστες, εθνοκάπηλους. Αλλά και από ανιστόρητους καιροσκόπους πολιτικάντηδες όπως ο ίδιος: Το έπραξε το 2016, όταν εφορμούσε προς την εξουσία με το περιβόητο κίνημα «Παραιτηθείτε» κατά της κυβέρνησης Τσίπρα. Τότε που οι οπαδοί του ποδοπατούσαν το μνημείο. Το έπραξε και χθες. Με την τροπολογία που έφερε και με όσα είπε στη Βουλή.