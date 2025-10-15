Αντιδημοκρατική κατρακύλα

Τα εθνικά μνημεία αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ειδικά στο κέντρο των πόλεων, αποτελούν ιστορικά τα σπουδαιότερα χωρικά σύμβολα κοινωνικών διεκδικήσεων σε όλο τον κόσμο. Μια σύντομη αναδρομή στην Ιστορία το επιβεβαιώνει. Οι λαοί, η αγωνιζόμενη νεολαία, οι προοδευτικοί πολίτες, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, συρρέουν σ’ αυτά νοηματοδοτώντας την έμπρακτη αντίδραση στον αυταρχισμό της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.

Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση του υποτιθέμενα φιλελεύθερου Κυρ. Μητσοτάκη -όχι τυχαία- στόχευσε ακριβώς σε αυτά. Ενοχλήθηκε τόσο πολύ από τον δίκαιο και νικηφόρο αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που έδωσε την αρμοδιότητα του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Φαίνεται πως ξέχασε ότι μόλις στις 13 Μαρτίου, κατευθυνόμενος ο ίδιος προς τη Βουλή, όπου επρόκειτο να ορκιστεί νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε πορεία για να φτάσει στο «μνημείο» με τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών -που τώρα του φαίνεται ακαλαίσθητο- και να υποκλιθεί επιδεικτικά.

Χθες η κυβέρνηση, ενοχλημένη από τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στο δυσοίωνο μέλλον που τους φιλοτεχνεί, έβαλε στο στόχαστρό της και πάλι το ιστορικό συγκρότημα του Κάτω Πολυτεχνείου, καταλύοντας το άσυλο, συλλαμβάνοντας φοιτητές που έκαναν κατάληψη μετά από απόφαση μαζικών γενικών συνελεύσεων. Πώς να αποφύγεις τους συνειρμούς, έναν μήνα πριν από την επέτειο μιας άλλης κατάληψης, που οδήγησε στην εξέγερση κατά της χούντας!

Το Πολυτεχνείο της Πατησίων είναι ένας χώρος φορτισμένος ιστορικά και ζωντανός διαχρονικά. Το άσυλο, καρπός της εξέγερσης του ’73, δεν καταργείται στη συνείδηση του λαού με τον νόμο της Ν.Δ. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα με αίμα έγιναν, εκτός από χώροι μόρφωσης, χώροι αγώνα και διεκδίκησης, ανοιχτοί σε ολόκληρη την κοινωνία. Η επίθεση στις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες και η προσπάθεια να μετατραπούν οι καθηγητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι σε χωροφύλακες και χαφιέδες συνέβη μάλιστα σε μια μέρα πανελλαδικής απεργίας!

O Κυρ. Mητσοτάκης επιτίθεται στα πανεπιστήμια με τρόπο ανάλογο του Τραμπ στις ΗΠΑ. Xθες χάθηκαν και τα προσχήματα. Η ΕΛ.ΑΣ. δεν εισέβαλε στο Πολυτεχνείο επειδή δήθεν συνέβαινε κάτι «παράνομο», αλλά επειδή αντιμετωπίζει τη συνδικαλιστική δράση και κάθε μορφή πάλης ως παράνομη. Απέναντι στις σκοτεινές αυτές επιδιώξεις η πανεπιστημιακή κοινότητα και ολόκληρη η κοινωνία οφείλουν να ορθώσουν ένα δημοκρατικό τείχος αντίστασης.