Το πρόβλημα και η λύση του

Το πρόβλημα στη λεγόμενη προοδευτική παράταξη ή αλλιώς στον γεωγραφικό πολιτικό χώρο Αριστεράς - Κεντροαριστεράς είναι γνωστό. Για πολλές αιτίες που δεν είναι του παρόντος και φυσικά λόγω της πολυδιάσπασης δεν έχει διαμορφωθεί πειστική εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στη Ν.Δ. Κανένα από τα κόμματα αυτού του χώρου δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει την κυβερνητική εξουσία είτε αυτοτελώς είτε ως η κεντρική πολιτική δύναμη ενός ευρύτερου συμμαχικού σχήματος.

Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη χειρότερο καθώς η Ν.Δ. βρίσκεται σε διαρκή φθορά και απαξίωση, αλλά λόγω της έλλειψης πραγματικού αντιπάλου, η δική της φθορά μετατρέπεται σε φθορά ολόκληρου του πολιτικού συστήματος με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων να γυρίζει την πλάτη στην πολιτική και να στρέφεται σε πολιτικές επιλογές διαμαρτυρίας που είναι άγνωστο πού τελικά θα οδηγήσουν. Ακριβώς αυτό το γεγονός δίνει υπόσταση σε σενάρια δραστικής ενίσχυσης της Ακροδεξιάς.

Το πολιτικό σύστημα παραπαίει. Κι αυτό θα συνεχιστεί όσο οι δυνάμεις της λεγόμενης Κεντροαριστεράς δεν βρίσκουν τον τρόπο να πάρουν την πολιτική πρωτοβουλία στα δικά τους χέρια. Αλλά πώς αυτό θα συμβεί όταν οι πολιτικές ηγεσίες επιμένουν στη λογική του μικρού και ασφαλούς μικρομάγαζου που κάποια στιγμή, ελπίζουν, θα γίνει μεγάλο; Πώς αυτό θα συμβεί όταν απουσιάζουν τα προγράμματα που χρειάζεται μια πολιτική αναγέννηση του χώρου, οι άνθρωποι που θα τα υιοθετήσουν και θα τα προωθήσουν και κυρίως εκείνοι που ενδεχομένως μπορούν αλλά διστάζουν να αναλάβουν το πολιτικό ρίσκο το οποίο ούτως ή άλλως απαιτεί μια τέτοια πρωτοβουλία αναγέννησης;

Παλιότερα η Αριστερά - Κεντροαριστερά βάδιζε με το κύρος της ορθής ανάλυσης των πραγμάτων. Μελετούσε την πραγματικότητα και κατέληγε, γενικά, σε σωστές ριζοσπαστικές και ρηξικέλευθες προτάσεις, που μπορεί να μην εφαρμόζονταν ή να εφαρμόζονταν αλλοιωμένες, αλλά την ορθότητά τους δύσκολα θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί.

Σήμερα η προοδευτική παράταξη έχει απολέσει πλήρως την αναλυτική της ικανότητα κι έχει γίνει μέρος της διαχειριστικής λογικής των πραγμάτων. Ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων διεθνώς και στη χώρα είτε την οδηγεί σε μια αποδοχή της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων, στη διαχείρισή τους και σε έναν πολιτικό ευνουχισμό είτε σε ανέξοδες διαμαρτυρίες.

Αλλά τότε πού βρίσκεται η διέξοδος; Μα φυσικά στην πραγματικότητα. Αρκεί να διαβαστεί σωστά. Ή, όπως έλεγε ο Μπρεχτ, «μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα ν' αλλάξουμε».