Κυβέρνηση «αντιεμβολιαστών»

Αρνί Ή κατσίκι; Είναι το μείζον δίλημμα του Πάσχα για το πανελλήνιο, που η απάντησή του ποικίλλει από τόπο σε τόπο, από ηπειρωτική ενδοχώρα σε νησιά, από κάμπους σε βουνά. Το δίλημμα επαναλαμβάνεται κι άλλες εποχές του χρόνου, οπωσδήποτε τον Δεκαπενταύγουστο, ίσως κι όλο το καλοκαίρι στα νησιά, από την Ικαρία μέχρι τα Χανιά, από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Μεσσηνία.

Η αιγοπροβατοτροφία δεν είναι απλώς ένας κλάδος της εγχώριας κτηνοτροφίας, είναι συστατικό της ευρύτερης ελληνικής κουλτούρας, από τον Ομηρο μέχρι τον Παπαδιαμάντη, από τον Αριστοφάνη μέχρι τα σύγχρονα καρναβάλια, το κρέας του αρνοκάτσικου σε κάθε εκδοχή και μαζί τα άπειρα προϊόντα του πριν από τη σφαγή του δεν είναι απλά αντικείμενα γαστρονομικής απόλαυσης, αλλά στοιχεία ενός τρόπου ζωής, κοινού στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και συνθετικού ανάμεσα στον εβραϊκό, χριστιανικό και ισλαμικό πολιτισμό.

Αυτή η παραδοσιακή παραγωγή, που σε μεγάλο βαθμό αποτελεί από τους προνομιακούς κλάδους της χώρας, με τουλάχιστον ένα προϊόν της, τη φέτα, παγκόσμιο αστέρα, απειλείται με κατάρρευση. Τουλάχιστον το 10% της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας έχει πληγεί εδώ και έναν χρόνο από την ευλογιά των αμνοεριφίων.

Δεν είναι μια άγνωστη ζωονόσος, υπάρχει εδώ και δεκαετίες, μαζί με την πανώλη κι άλλες ιώσεις ή λοιμώξεις, μέχρι και το 1992 υπήρχε πρωτόκολλο εμβολιασμών, και μάλιστα με εμβόλια εγχώριας παραγωγής, αλλά μόλις φέτος, το 2025, πήρε διαστάσεις επιζωοτίας. Δηλαδή, επιδημίας. 'Η πανδημίας αν πάρει πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια διάσταση.

Και πώς αντιμετωπίζεται μια πανδημία; Δεν νομίζουμε ότι η μηχανική της διαφέρει ιδιαίτερα μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Κι επειδή η πανδημία του Covid-19 μάς είναι πολύ πρόσφατη ως εμπειρία, η απάντηση στο ερώτημα είναι: Με περιορισμούς κίνησης και εμβόλια.

Γιατί αυτό που ίσχυσε και επιβλήθηκε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, σε εκατοντάδες χώρες, δεν μπορεί να ισχύσει σε μερικά εκατομμύρια ζώα, σε μία χώρα; Τι έχει καταστήσει την υπέρμαχο των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού κυβέρνηση φανατική κατά των εμβολιασμών στα γιδοπρόβατα; Τι άλλο εκτός από το ότι με τα εμβόλια θα αποκαλυφθεί το «θαύμα» του δεκαπλασιασμού των ζώων στη γαλάζια -πλέον- Κρήτη!