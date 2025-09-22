Το πακέτο της ΔΕΘ, στο οποίο τόσα επένδυσε ο Κυρ. Μητσοτάκης ώστε να επαναφέρει την κυβερνητική παράταξη σε ανοδική τροχιά, τελικά δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο Παρασκευο-Σαββατοκύριακο, αυτό καταγράφει και η έρευνα της PRORATA για την «Εφ.Συν.» που δημοσιεύουμε σήμερα.

Το 60% των πολιτών δεν βλέπει ότι θα έχει κάποια βελτίωση στη ζωή του από τα προαναφερόμενα μέτρα ενώ το 58% δεν αισθάνεται καμία ικανοποίηση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης γενικώς. Η πλειοψηφία της κοινής γνώμης φαίνεται πως ξέρει στην πράξη καλύτερα οικονομικά από τον πρωθυπουργό. Προφανώς αντιλαμβάνεται αυτό που εκείνος πάει να κρύψει.

Τέτοια μέτρα σαν αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι ευκόλως αφομοιώσιμα από τα καρτέλ και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες επιβίωσης των λαϊκών νοικοκυριών. Πολλές φορές έχουμε δει άλλωστε, μέσω του μηχανισμού της ακρίβειας, η όποια οικονομική βελτίωση να εξανεμίζεται και στον τελικό λογαριασμό το αποτέλεσμα να είναι μηδενικό για τους δοκιμαζόμενους πολίτες.

Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, τα κατώτερα μικρομεσαία στρώματα της κοινωνίας, ακόμα και οι νέοι, παρά την απειρία τους, έχουν πια καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση εξαγγέλλει γι’ αυτούς και γεμίζει τις τσέπες άλλων. Γιατί δεν είναι σε θέση -προφανώς επειδή δεν θέλει- να ασκήσει κανέναν έλεγχο ώστε αυτό που αποφασίζεται να φτάνει στον καταναλωτή και μόνο σε αυτόν. Γιατί έχει απολύτως υποταχτεί στους νόμους της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς, όπου ισχύει και υπερισχύει ο νόμος του ισχυρού.

Το δυστύχημα είναι πως ούτε η αντιπολίτευση έχει πείσει πως μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική κατάσταση και ότι είναι δυνατή μια διαφορετική αναδιανομή εισοδήματος προς όφελος εκείνων που έχουν πραγματικές ανάγκες. Κι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο -όπως αποδεικνύει η έρευνα που δημοσιεύουμε- η πλειοψηφία των πολιτών βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο. Εχει χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση και είναι διευρυμένη η αίσθηση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντι στη Ν.Δ.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Γιατί αν αυτή η αίσθηση πολιτικού αδιεξόδου μετατραπεί σε πολιτική απόγνωση, μπορούν ως λύσεις να προκύψουν τα πάντα. Κι αυτό, τη στιγμή που ο ακροδεξιός κίνδυνος είναι μεν στο περιθώριο αλλά είναι ισχυρός και με πιθανή ανάπτυξη δυναμικής. Κατά συνέπεια η προοδευτική αντιπολίτευση κάτι πρέπει να κάνει.