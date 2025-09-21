Πίσω από τους «Φραπέδες» τα μεγάλα συμφέροντα

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να είναι το μεγαλύτερο στην πρόσφατη ελληνική πολιτική Ιστορία από την άποψη του οικονομικού αντικειμένου του, συγκαταλέγεται ωστόσο στα πιο σημαδιακά και πολυσήμαντα.

Σχετίζεται με τις στρεβλώσεις και τους παραλογισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που επιδοτεί επί μακρόν την καταστροφή τομέων της γεωργικής παραγωγής στο όνομα του ευρωπαϊκού καταμερισμού και της στροφής στη διεθνή αγορά. Το γεγονός αυτό καλλιέργησε ήδη μια «κουλτούρα» εξάρτησης από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που κατέστρεφε συστηματικά όποια κουλτούρα πρωτογενούς παραγωγής υπήρχε.

Σύντομα, ο μηχανισμός διαμοιρασμού των επιδοτήσεων «μπολιάστηκε» με το εθνικό δαιμόνιο των πολιτικών πελατειακών συστημάτων και της διαφθοράς. Ενα άλμα θριάμβου για τα τοπικά και περιφερειακά συστήματα διαφθοράς ήταν η ανάδειξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ήδη από το 2011, σε πύλες για την υποβολή δηλώσεων. Η έλλειψη ηλεκτρονικής καταγραφής του γεωϋποβάθρου ευνοούσε κάθε είδους φούσκωμα, ώς το σημείο του παραλογισμού των δηλώσεων.

Ομως, αν μείνουμε μόνο σε αυτό, στις βοσκήσιμες γαίες και στον αριθμό των αιγοπροβάτων, δηλαδή στη «λιανική» του σκανδάλου, όσο εκτεταμένη κι αν είναι αυτή ακριβώς επειδή είναι «λιανική», θα έχουμε χάσει από τα μάτια μας τη μεγάλη εικόνα. Η οποία είναι πλέον η εισβολή επιχειρηματικών συμφερόντων στις συμβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι μηχανισμοί διαπλοκής και διαφθοράς σε κεντρικό επίπεδο.

Η κυβέρνηση βασίζεται σε μια τέτοια μετατόπιση για να κουκουλώσει και αυτό το σκάνδαλο: να στρέψει την προσοχή στους λιανοπωλητές και λιανοκαταναλωτές των επιδοτήσεων, να την πληρώσουν τα μικρομεσαία «ψάρια», να στηθεί έτσι σκηνικό «κάθαρσης» και, στο ευνοϊκό για την κυβέρνηση κλίμα που θα δημιουργηθεί, να διευκολυνθούν ο συμβιβασμός και ο συμψηφισμός ευθυνών ανάμεσα στα μεγάλα «ψάρια».

Θέλοντας να συμβάλει στο να φραγεί ο δρόμος σε ένα τέτοιο «κουκούλωμα», η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει σήμερα στοιχεία για το σκάνδαλο των κεντρικών κρίκων του μηχανισμού, για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που κάνουν «πάρτι» με τις αναθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την αποξένωση του Οργανισμού από τα ίδια τα παραδοτέα που χρηματοδοτεί, για την εμπλοκή ισχυρού επιχειρηματία.

Η συνέχεια θα αποκαλύψει πολλά, κι εμείς θα είμαστε εδώ για να αποκαλύπτουμε κάθε απόπειρα «κουκουλώματος» και αυτού του σκανδάλου.