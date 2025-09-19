Μητσοτάκειος αριθμητική

Ολα τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που η αντιπολίτευση, μείζονα ή ελάσσονα, τολμούσε να ξεστομίσει κάποια πρόταση, η απάντηση του μεγάρου Μαξίμου ήταν γνωστή εκ των προτέρων: «Την έχετε κοστολογήσει;». Οπλο κι επιχείρημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τα έξι αυτά χρόνια, ήταν ότι είχε μαζί της τη δύναμη των στοιχείων, της αδιάψευστης γλώσσας των αριθμών.

Σε αυτή τη γλώσσα θα αντικρούσουμε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη. Παίρνοντας κατά λέξη όσα είπε στην τελευταία συνέντευξή του (προχθές, στον AΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου). Μιλώντας για το θέμα των ημερών, το αδιαμφισβήτητα «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ -όσο και αν επιχειρήσει να θολώσει τα νερά η πλειοψηφία στην εξεταστική-, ο πρωθυπουργός έβαλε και πάλι τους αριθμούς μπροστά, για να καταδείξει προφανώς ότι, για άλλη μια φορά, έχει δίκιο αυτός - και μόνον αυτός!

Επικαλέστηκε, έτσι, σχετικά στοιχεία για να πείσει ότι επί των ημερών του ξεκίνησε η επιχείρηση κάθαρσης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ. Επί λέξει, «προς το παρόν 22 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύτηκαν, στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Το ξαναλέω, 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα “μεγάλα ψάρια” και κατεβαίνουμε προς τα κάτω».

Στοιχεία που έρχονται -όπως τουλάχιστον θέλει να ελπίζει- να ενισχύσουν τους δύο βασικούς πολιτικούς ισχυρισμούς του, πρώτον ότι δεν είναι «και μικρό (το) ποσό» που δεσμεύτηκε και δεύτερον ότι η επιχείρηση «καθαρά χέρια» (ή μάλλον καθαρά… βόδια) άρχισε από τα «μεγάλα ψάρια».

Μια στιγμή όμως. Γιά να πάρουμε χαρτί και μολύβι: 22 εκατομμύρια ευρώ (που δεσμεύτηκαν) διά του 1.000 (που είναι οι ΑΦΜ), οπότε ο μέσος όρος του ποσού που δεσμεύτηκε ανέρχεται στο συγκλονιστικό ποσό των... 22.000 ευρώ!

Αυτά είναι τα, κατά Κυριάκο (Μητσοτάκη), «μεγάλα ψάρια». Παράνομες επιδοτήσεις των 22.000 ευρώ. Και πού πήγαν τότε οι «ψαριές» των 500 χιλιάρικων και του ενός εκατομμυρίου που έχουν βγει στο φως από μέσα ενημέρωσης, και την «Εφ.Συν.», με πηγή, μάλιστα, την επίσημη πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Κατά συνέπεια, ούτε μεγάλα ποσά ούτε μεγάλα ψάρια. Με εξαίρεση το στέλεχος της Ν.Δ. κυρία Σεμερτζίδου, η οποία απλά κάηκε μόνη της, και πάντως όχι εξαιτίας των ελεγκτικών μηχανισμών της κυβέρνησης. Ακόμη και το κουτόχορτο έχει ημερομηνία λήξης, κύριε Μητσοτάκη…