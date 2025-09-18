Ντροπή για τη χώρα

Πριν από δύο χρόνια ο Κυρ. Μητσοτάκης επισκεπτόμενος το Ισραήλ είχε εκφράσει την πλήρη υποστήριξή του στην κυβέρνηση Νετανιάχου, παρ' όλο που ο πόλεμος κατά των Παλαιστινίων έδειχνε καθαρά πως στόχος δεν ήταν η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι στο σύνολό τους. Ηταν η «τελική λύση» του παλαιστινιακού ζητήματος με τη δύναμη των όπλων.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός ή δεν καταλάβαινε ή έκανε πως δεν καταλάβαινε. Κι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διαβεβαίωνε τον Νετανιάχου ότι η Ελλάδα στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Ουδέποτε του πέρασε από το μυαλό ότι ανάμεσα σε έναν άοπλο και σε έναν πάνοπλο -ό,τι κι αν έχει γίνει- σε αυτοάμυνα δεν βρίσκεται ο δεύτερος.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης ζητούσε τότε από τον Ισραηλινό ομόλογό του «ό,τι και αν συμβεί, πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος». Κι αμέσως πρόσθετε: «Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας, τη βοήθειά μας».

Χθες, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, επανέλαβε αυτό που λέει πού και πού τους τελευταίους μήνες: «Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή». Μήπως τώρα κατάλαβε τι ακριβώς γίνεται αυτά τα δύο χρόνια και πού στόχευαν από την αρχή οι Ισραηλινοί; Μήπως αντιλήφθηκε πως έπραξε λάθος που στήριξε την κυβέρνηση Νετανιάχου δηλώνοντας έτοιμος να τη βοηθήσει εφόσον εκείνη το ζητούσε;

Οχι φυσικά. Η πολιτική του απέναντι στο Ισραήλ δεν έχει αλλάξει. Εκείνο που έχει αλλάξει αφορά το γεγονός ότι εκείνο που ήταν από την αρχή στόχος να συμβεί δεν συνέβη γρήγορα και δεν συνέβη -όπως επιθυμούσε ο κ. Μητσοτάκης- με μικρό ανθρωπιστικό κόστος. Το ξεθεμελίωμα του παλαιστινιακού λαού από τα πατρογονικά του αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την πραγματοποίηση της πιο άγριας γενοκτονίας της μεταπολεμικής Ιστορίας.

Κατά συνέπεια οι συνθήκες απαιτούν από τον ένοικο του μεγάρου Μαξίμου να κρατήσει κάποιες αποστάσεις για τους τύπους, χωρίς αυτό να σημαίνει και διαφοροποίηση απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός συνεχίζει ακόμη να θεωρεί τον Νετανιάχου σύμμαχο και δεν έχει καμία διάθεση να αποκαλέσει γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού αυτό που γίνεται στη Γάζα. «Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος» ήταν η χθεσινή τοποθέτησή του. Κι αυτή του η στάση είναι ντροπή για τη χώρα μας, προσθέτουμε εμείς.