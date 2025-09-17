Μήνες τώρα οι Ισραηλινοί εισβολείς βρυχώνται ότι θα αφανίσουν την Πόλη της Γάζας από προσώπου Γης, ότι θα τη σβήσουν απ’ τον χάρτη. Κι όμως. Τουλάχιστον 800.000 Παλαιστίνιοι κατά τους υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών –650.000 λένε οι Ισραηλινοί– παραμένουν στον μισογκρεμισμένο αστικό ιστό στα βόρεια της μαρτυρικής Λωρίδας, κι ας ξεκίνησε το τελευταίο 24ωρο η «μεγάλη επιχείρηση» για την απομάκρυνσή τους.

Ρακένδυτοι, λιμοκτονούντες και βομβαρδιζόμενοι, με τα παιδιά τους να ξεψυχούν και τις περισσότερες ξένες κυβερνήσεις, όπως η «δική μας» ανάλγητη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να νίπτουν τας χείρας των, στέλνουν το μήνυμα «Δεν πάμε πουθενά!».

«Σ’ αρέσει δεν σ’ αρέσει, Νετανιάχου, εμείς δεν φεύγουμε. Παζάρεψε με τη Χαμάς ή δολοφόνησέ τους, εμείς δεν φταίμε. Ακόμα κι αν μας θάψουνε εδώ πέρα, πάλι δεν θα φύγουμε. Αυτή είναι η γη μου».

Το δήλωσε ορθά κοφτά σε συνεργάτη του BBC ο Αμάρ Σουκάρ, κάτοικος της Πόλης της Γάζας, λίγο μετά την ισοπέδωση ενός πολυώροφου κτιρίου από ισραηλινά βομβαρδιστικά αεροπλάνα, δίπλα στα χαλάσματα που ήτανε κάποτε το σπίτι του, εκεί που τώρα έχει στήσει μια σκηνή για την οικογένειά του.

«Δεν έχουμε λεφτά να φύγουμε, οι φορτηγατζήδες ζητάνε 1.000 δολάρια το κεφάλι. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε ούτε λίγο αλεύρι», είπε ένας γείτονάς του. Μαύρη αγορά, γενοκτονία και ψέματα. Το Ισραήλ προπαγανδίζει ότι στον νότο έχει στήσει «ασφαλείς καταυλισμούς με τρόφιμα, πόσιμο νερό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη». Κι αυτοί, μυστήριοι άνθρωποι, δεν το κουνάνε ρούπι.

Ολα τα μάτια στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που μόλις σάλπαρε για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. «Σουμούντ» στα παλαιστινιακά αραβικά σημαίνει «Μένω ακλόνητος και αντιστέκομαι». Σαν τους ελεύθερους πολιορκημένους της Πόλης της Γάζας.

Μέχρι να σιγήσουν όλα τα όπλα, να ξετρυπώσουν απ’ τα λαγούμια τους η κοινή λογική και ο ανθρωπισμός, να καταλυθεί το απαρτχάιντ, να γκρεμιστούν στον Καιάδα οι πανάρχαιες ψευδαισθήσεις περί «περιούσιου λαού». Και να υψωθεί ρεαλιστικά, δίπλα στην ισραηλινή, η σημαία του ελεύθερου Παλαιστινιακού Κράτους καθώς θα ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Παλαιστίνης με τη μουσική του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη.