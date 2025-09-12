Ποιος διογκώνει την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ισχυρίστηκε, για άλλη μια φορά, πως η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΦΠΑ, όπως επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, «γιατί η μείωση δεν θα περάσει στις τιμές και δεν θα ωφεληθούν οι καταναλωτές». Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πολύ απλά πως από αυτή τη μείωση θα επωφεληθούν μόνο οι εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα στα οποία θα επιβληθεί μείωση του ΦΠΑ καθώς θα ενσωματώσουν για λογαριασμό τους τη μείωση.

Αυτό συνιστά ομολογία ότι η αγορά δεν λειτουργεί κανονικά και με όρους νομιμότητας, καθώς δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να αποφασίζει κάτι προς όφελος των πολιτών και να το καρπώνονται κάποια συμφέροντα που κερδοσκοπούν σε βάρος των τελευταίων. Αυτό, επίσης, συνιστά ομολογία ότι η χώρα μας κυριαρχείται από ολιγοπώλια, τα οποία ουσιαστικά έχουν τον πλήρη έλεγχο της αγοράς και την πλήρη εξουσία πάνω σε αυτήν ώστε οι αποφάσεις της Πολιτείας να μην έχουν καμία σημασία. Αλήθεια, πιστεύει η κυβέρνηση πως είναι προς όφελός της, ή για την ακρίβεια δεν είναι σε βάρος της, μια τέτοια ομολογία;

Σε ό,τι μας αφορά δεν έχουμε κανέναν λόγο -αλλά και κανένα στοιχείο- να ισχυριστούμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη φορά δεν λέει την αλήθεια. Ισως είναι η μόνη φορά που λέει την αλήθεια. Εμμονική με τη λεγόμενη ελεύθερη αγορά και τους νόμους της, αρνούμενη τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, άφησε να δημιουργηθεί μια κατάσταση, όπου η ακρίβεια, ως γενικότερο φαινόμενο στον κόσμο, στην Ελλάδα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Τα προχθεσινά άλλωστε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τεκμηριώνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι βασικά αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά «πετάνε» σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τον Γενικό Δείκτη Τιμών, που έκλεισε τον Αύγουστο στο 2,9%.

Στην πραγματικότητα αυτή είναι η συμβολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δημιούργησε τον μηχανισμό που διόγκωσε το πρόβλημα της ακρίβειας και συνεχίζει να το διογκώνει. Τον κατέστησε ανεξέλεγκτο προς όφελος των ολιγοπωλίων και των καρτέλ. Και τώρα ομολογεί ότι αυτό που δημιούργησε είναι υπεράνω κυβέρνησης, υπεράνω νόμων και ανεξέλεγκτο αποφάσεων. Οπότε δεν λαμβάνει αποφάσεις για να μην κάνει χειρότερο το αποτέλεσμα των ενεργειών της. Πολύ αργά για δάκρυα. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων, που δεν μπορεί να πάρει αυτή η κυβέρνηση, για πάταξη αυτών των συμφερόντων.