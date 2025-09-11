Στη σκιά του πατρός πάντων

Ο κατά τον Ηράκλειτο «πατήρ πάντων» πόλεμος ρίχνει ξανά βαριά σκιά στον πλανήτη Γη.

«Η Ευρώπη πρέπει να πολεμήσει!» διακήρυξε χθες στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ενωσης η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ποια Ευρώπη ακριβώς; Του Ορμπαν, του Φίτσο και του Βούτσιτς ή του αμερικανόφιλου Στάρμερ; Του χιλιοτσακισμένου γαλλογερμανικού άξονα του Μακρόν και του Μερτς ή του «κανονικοποιημένου» ακροδεξιού λαϊκισμού της Μελόνι; Της αριστερής αναπηρίας του Μελανσόν;

«Υπουργείο Πολέμου» ετοιμάζεται να ονομάσει -πάλι- το αμερικανικό υπουργείο Αμυνας ο Ντόναλντ Τραμπ. Στέλνει την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ στις μεγαλουπόλεις για τον εσωτερικό εχθρό, τους μετανάστες. Και κάνει τον ανήξερο όταν ο καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου Νετανιάχου βομβαρδίζει το Κατάρ, προπύργιο της αμερικανικής συμμαχίας-κλειδί με τα πετρελαιοπαραγωγά καθεστώτα στον Κόλπο.

Η γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, όνειδος των ισχυρών της εξουσίας και των πολεμιστών του πληκτρολογίου που τους ακολουθούν, επιχειρεί να επανασχεδιάσει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής. Χάρτη αποικιοκρατικό, προβληματικό, απάνθρωπο ήδη από το μυστικό σύμφωνο Σάικς - Πικό του 1916. Δοκιμάζει οπλικά συστήματα, θόλους, drone και predator, μια διαφημιστική καμπάνια live στις ειδήσεις.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τριάμισι χρόνια μετά χαράσσει με αίμα, αργά και βασανιστικά, νέες γραμμές γεωπολιτικών μετώπων στην ανατολική Ευρώπη. Με σφαίρες επιρροής, κυνισμό, μαφιόζικες μεθοδεύσεις και κοινωνικές ανισότητες.

Τον αέρα δονούν μεγάλα λόγια. Οράματα και πρόσωπα βγαλμένα από την εργαλειοποίηση της Ιστορίας: Καρλομάγνοι, τσάροι, χαλιφάτα, δυναστείες, θρησκείες, συνθήματα και φιλοδοξίες, MAGA, BRICS και «πόλεμος των πολιτισμών». Ολα ριγμένα στο αντηχείο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ψευδών ειδήσεων, του καταναλωτισμού και του εκκωφαντικού διεθνούς δημοκρατικού ελλείμματος.

Πριν από λίγες μέρες η (πάλαι ποτέ «λαϊκή») Κίνα έκανε επίδειξη πυγμής στο Πεκίνο με μια στρατιωτική παρέλαση που έστειλε στη Δύση το μήνυμα ότι το νέο, υπό ανάδυση, στρατο-βιομηχανικό σύμπλεγμα στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού είναι εδώ.

Βαδίζοντας σαν υπνοβάτισσα η ανθρωπότητα πλησιάζει στην επόμενη στροφή. Ολο και πιο κοντά στην πινακίδα με κατεύθυνση «Τρίτος Παγκόσμιος». Καιρός για κινητοποιήσεις των γενναίων απέναντι στο ένοπλο χέρι των αφρόνων.