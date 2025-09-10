Το ψέμα και η αλήθεια

«Εξις δευτέρα φύσις» κατά τη ρήση του Κικέρωνα. Που σημαίνει ότι η συνήθεια -και κυρίως αυτή που έχει εμμονικά χαρακτηριστικά- είναι η δεύτερη φύση του ανθρώπου. Εχει τέτοια φύση η κυβέρνηση; Ασφαλώς και έχει. Η εμμονική συνήθειά της και κυρίως του μεγάρου Μαξίμου είναι το ψέμα. Η διαστρέβλωση της ουσίας των πραγμάτων και ο διασυρμός της αλήθειας.

Στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση της συντάκτριας της «Εφ.Συν.» δήλωσε άγνοια για το γεγονός ότι η χώρα μας εγκαλείται από την Ε.Ε. πως δεν εφαρμόζει την κοινοτική Οδηγία 2022/542, που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να θεσμοθετήσουν μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων είναι τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και φοροαπαλλαγές σε μικρές επιχειρήσεις.

Είναι φανερό πως ο πρωθυπουργός είπε ψέματα καθώς είναι αδύνατο να μη γνώριζε ένα θέμα για το οποίο η Ελλάδα έχει απειληθεί από τα κοινοτικά όργανα με πρόστιμο και παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η αλήθεια είναι άλλη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης κατέφυγε σε αυτό το ψέμα γιατί δεν είχε προετοιμάσει το άλλο ψέμα: το προπαγανδιστικό αφήγημα δηλαδή με το οποίο θα απαντούσε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν περίμενε πως θα του γίνει τέτοια ερώτηση.

Δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε αντιδικία με την κυβέρνηση αν η Οδηγία στα συγκεκριμένα ζητήματα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική ως προς την εφαρμογή της από τα κράτη-μέλη. Θέλει η κυβέρνηση να είναι προαιρετική; Δεν θα της χαλάσουμε το χατίρι. Οπως και να έχει, ήταν και παραμένει δική της απόφαση να την εφαρμόσει.

Αν το κάνει, θα ανακουφίσει έστω και λίγο τα λαϊκά νοικοκυριά, μειώνοντας έστω και λίγο την πίεση της ακρίβειας στο εισόδημά τους. Αν δεν το κάνει, απλώς εισπράττει περισσότερους φόρους. Παίρνει από το πενιχρό εισόδημα των φτωχών νοικοκυριών και γεμίζει τα κρατικά ταμεία. Και μάλιστα από τη φορολόγηση προϊόντων που συνιστούν το Α και το Ω της επιβίωσης του ανθρώπου.

Αυτή είναι η αλήθεια και οτιδήποτε άλλο «κουβέντα να 'χουμε». Ανάμεσα στην, έστω και κατ' ελάχιστον, ανακούφιση της φτώχειας και στους φόρους η κυβέρνηση Μητσοτάκη τάσσεται υπέρ των φόρων. Και στη συνέχεια προσπαθεί να κρύψει την κοινωνική αναλγησία της με χοντροκομμένα ψέματα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.